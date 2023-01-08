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СБУ викрила ділків, які
хотіли втридорога продати...

СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:28

СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ за штучно завищеною вартістю.

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СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:29

То есть принцип у вас дорого поэтому заберу бесплатно и конфискую все что мне нужно теперь полностью законен?
Отличный ход! Поздравляю!
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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