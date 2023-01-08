Правоохоронці викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ за штучно завищеною вартістю.
Дивися повний текст
СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:28
СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони танкові двигуни
Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:29
То есть принцип у вас дорого поэтому заберу бесплатно и конфискую все что мне нужно теперь полностью законен?
Отличный ход! Поздравляю!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|