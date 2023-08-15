Уряд Великобританії розробляє план щодо обмеження роздрібними продавцями цін на основні продукти харчування, такі як хліб та молоко.
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У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:46
У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти...
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Дивися повний текст
У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією
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