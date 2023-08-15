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У Великобританії хочуть
обмежити ціни на продукти...

У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:46

У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Великобританії розробляє план щодо обмеження роздрібними продавцями цін на основні продукти харчування, такі як хліб та молоко.

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У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією
R2
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