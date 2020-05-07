Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома. Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома. Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
BLM!!!! Тепер можна розстрілювати поліцейським людей, просто так, в дивні часи живем. А може вони фрізу покажуть, на нулі, які вони герої.
у вас написане вище не відобразилося у браузері?
Нельзя посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским.
Оце дорівнює "просто так"?
UPDATE - опа, підчистив повідомлення... диви який швидкий...