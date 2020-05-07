RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234 ... 20>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 976
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:37

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди


на відео що оприлюднили він не виглядав сильно випившим

там здається ще та сімейка - "папа давай!" це свідома поведінка як на ваш погляд? а папа в той час б"є поліцейських - мабуть в комп"ютерні ігри перегралися
Востаннє редагувалось DmitryZP в Сер 30 сер, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4324
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:37

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

На одне бидло стало менше. Туди йому і дорога. Може, і до діток щось дійде, яке знімали це шоу на свої телефони.
Поліцейського дійсно шкода.
lapay
 
Повідомлень: 13541
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20235
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7735 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:58

  flyman написав:
  freeze написав:
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.

BLM!!!! Тепер можна розстрілювати поліцейським людей, просто так, в дивні часи живем.
А може вони фрізу покажуть, на нулі, які вони герої.


у вас написане вище не відобразилося у браузері?

Нельзя посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским.


Оце дорівнює "просто так"?

UPDATE - опа, підчистив повідомлення... диви який швидкий...
DmitryZP
 
Повідомлень: 4324
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:01

flyman мені здається в вас порушення причинно-наслідкових зв'язків... дискутувати на тему чи то є "просто так" не бачу сенсу
DmitryZP
 
Повідомлень: 4324
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:07

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

вот полное видео можно смотреть с 3й минуты
https://watch.wave.video/RHlx541JByXUEQ7W
пьяным с виду он не был, типичное быдло, они и трезвые такие.
стрелять наверное не стоило, а от суда он 100% откупился
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 19:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18939
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:06

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

Застрєліть не проблема
Проблема бикувати та кидатися на жінку та копа водночас, прі дєтях... Це природний відбір працює
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 19.02.14
Подякував: 502 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:36

  sergey_sryvkin написав:
  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

Застрєліть не проблема
Проблема бикувати та кидатися на жінку та копа водночас, прі дєтях... Це природний відбір працює

З такими співвітчизниками і зовнішніх ворогів не треба і це не тільки про конкретний випадок:
загиблий вже неодноразово притягувався за порушення правил дорожнього руху.
Згідно з даними видання, після розтину у нього в крові знайшли алкоголь: 2,48 у крові, та 2,78 у сечі (це приблизно пляшка горілки). https://www.unian.ua/incidents/v-tili-z ... 76920.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6102
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:53

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 сопляка
минус одно быдло
Я бы полицейских наградил по факту
Прохожий
 
Повідомлень: 13197
З нами з: 05.06.13
Подякував: 902 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
  #1234 ... 20>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗМІ назвали порушника, який третій тиждень курсує...
R2 » Вів 01 вер, 2020 20:27
5 1499
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 13:41
mapamapa
Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:22
2 415
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 10:30
vitaliy_berdinskikh
НКРЕКП схвалила RAB-тарифи без обговорення із...
R2 » Чет 07 тра, 2020 20:59
1 319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:59
shevaged1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9319)
01.09.2023 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.