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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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  #1234 ... 13>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

через рік-два після запуску реформи, бачив відео з Мукачева де двоє поліцейських спортивних і накачаних (він і вона) безуспішно пробують скрутити пяного, що ледва на ногах тримається, причому він тільки пасивно опирався, без агресії. Десь на 5 хвилині їм це вдалося, під хіхікання друзів затриманого.
Я до того що часто вага і сила має значення
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Щодо того, що за кермом був чоловік, але вони пересіли, поки поліція підходила - хтось пробував такий кульбіт, не виходячи з авто, ще й швидко?


Кум з кумою точно таке робив один раз (поки вона вчилась на права), але це було вночі і на невеликій швидкості
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:
Василь-Рівне написав:
  барабашов написав:Филатов пообещал что не сядет

Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать.
Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы
Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.
Сяде чи ні вирішить суд, і я сподіваюся що на користь поліцейського. Розводити теревені, чого поліцейські не рембо зі сталевими нервами, не майстри психології, дипломатії, переговорів і рукопашного бою, можна довго, але:
- відпочатку поліція вела себе цілком адекватно
- чоловік вів себе неадекватно і провокативно одразу, хамив і погрожував
- напад на поліцейських був і зафіксований. Цього вже достатньо для застосування зброї поліцією, адже є і загроза життю і здоров'ю поліцейського, і цілком може розцінюватися як спроба заволодіти зброєю.
- давити на жалість типу "це ж на очах дітей" безґлуздо. Це ніяк не має впливати на ситуацію. Не може злочинець прикриватися дітьми, щоб напасти на поліцейського.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:33

  Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили

Відстрілювати подібне бидло - це найкоротший шлях навести лад в країні. Вседозволеність і вЯлічіє навряд чи можна перемогти розмовами (хіба не доведено на численних прикладах поведінки кацапів в усьому світі?). Чудово, що є відео та ця історія набула розголосу.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:
Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи

Ви щось явно переплутали. Я ніколи не був серед прихильників ні першого ні другого.
Світ взагалі не чорно-білий, і розумні речі можуть часом говорити і бидло, і злочинці, і навіть у тупуватих трапляються моменти просвітління, але це не привід прислухатися до таких людей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:я так розумію стріляли в спину? це теж не ок.


Если внимательно, желательно в замедленном режиме, смотреть видео снятое детьми (https://t.me/hyevuy_dnepr/58666), то видно, как на 1:27 мужчина нападает на полицейского и бросает того на асфальт, в это время (1:28) женщина-полицейский пытается блокировать женщину, в 1:30 ребенок кричит "папа давай, папа" и полицейский падает на асфальт, 1:31 мужчина бежит к женщине-полицейской, 1:34-1:35 слышен звук удара и женский крик (вспомните лицо женщины-полицейской!), 1:36 слышен первый выстрел, 1:37 крик ребенка "ты куда, бл***".
Только после выстрелов и крика полицейского "на пол, на пол" до женщины доходит, что понты закончились и она послушно ложится на землю.

С момента удара полицейской (1:34) до первого выстрела (1:36) прошло всего 2 секунды.

Полицейский стрелял в спину нападающему потому, что мужчина, когда бил женщину-полицейского, находился к нему спиной. Ему что, надо было сперва сказать "повернись ко мне лицом, я не могу стрелять в спину"?

Насчет детей. В посте Напад росії і білорусі на Україну я привел слова детей в адрес полицейских, заменяя буквы звездочками. Если бы я написал те же слова в адрес любого форумчанина, как быстро меня модераторы отправили бы в бан за использование ненормативной лексики?
И повторюсь, в 1:30 ребенок, когда его отец нападает на полицейского, кричит "папа давай, папа". Так что воспитание у детей уже как у их папы. И шок у них не потому, что их отец застрелен, а потому что выстрелы были не в кого-то другого, а в их отца.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:04

flyman

сомневаюсь, что полицейские могли бы заставить родителей быдла сделать аборт в свое время.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Якщо представники влади мають законне право на насилля, це не означає, що вони роблять що хочуть і як хочуть.

Полицейский поступил так, как его обязывает поступать Закон:
пункт 4 ст. 46:
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю:

1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Напад росії і білорусі на Україну

Це може стосуватися кожного, так як завтра представник влади вирішить кого потрібно утилізувати по спрощеній процедурі, ібо загроза.

Надеюсь, что так и будет с каждым, кто будет нападать на полицейских.
yanyura
 
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