Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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Ukrainian написав:Хз незрозуло в чому проблема ? Потрібно було зупинитись на вимогу поліції заплати штраф і був би живий. А так поліцейському премію та підвищити. Бикувати до поліції пристрелять в будь якій і більш цивілізованій країні
Сам не понимаю, почему меня арестовали. Ну ехал бухой в ж***, ну по встречной полосе, ну в салоне стволы незарегистрированные и мешок с дурью, ну в багажнике два жмурика. И что, вот за это надо закрывать в крынку?
У нас когда пьют, то фраера, а когда выписывают постанову, то превращаются в дятлов. Из видео слышно было, что ВОНО мало в штате адвоката. Можно было спокойно в суде оскаржити постанову и не выглядеть нищебродом. Полиции +100). Для фраеров-дятлам будет урок...
10.4 Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, если осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно лишь в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.
Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части - и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, движущимся впереди него и выполняют разворот. ... штраф может быть выписан если перед перекрестком висит знак указывающий движений по полосам и водитель поехал не так как указывает знак или если есть аналогичная разметка. Тогда применяется часть первая статью 122 порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг.
... Резюме: если перед перекрестком знаков нет - штрафа за поворот не с той полосы (при условия что не было ДТП или АС, или необходимости уступить дорогу другому ТС едущему прямо) нет.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 вер, 2023 19:33, всього редагувалось 4 разів.
Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
Та лучше в бак было стрелять и в рапорте написать что "промахнулся по движущемуся объекту задержания"
katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
Правила дорожнього руху 2023
... 10.4 Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповіднекрайнєположення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку,