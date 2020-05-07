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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:08

  Ukrainian написав:Хз незрозуло в чому проблема ?
Потрібно було зупинитись на вимогу поліції заплати штраф і був би живий. А так поліцейському премію та підвищити. Бикувати до поліції пристрелять в будь якій і більш цивілізованій країні

370 грн Осломбек зажав :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:розворот з правого ряду, і?

Отвечу анекдотом из Инета:

Сам не понимаю, почему меня арестовали. Ну ехал бухой в ж***, ну по встречной полосе, ну в салоне стволы незарегистрированные и мешок с дурью, ну в багажнике два жмурика. И что, вот за это надо закрывать в крынку?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:12

  beee написав:
Water написав:
  ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.

Якого ПДД? Правил дорожнього руху? Так за кермом, вроді, не він був.
Отак, на рівному місці людину на очах у власних дітей нізащо застрелили.
Усе вірно я зрозумів з ваших слів?
По сути - да.
Он хоть и бык, но защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины

Це і не дружина його, і поки її витягали він більше хвилини сидів на пасажирському, а вийшов тільки після того як викликали підмогу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:14

  flyman написав:
  yanyura написав:
  flyman написав:Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),

Вам интернет отключили?

30 авг. 2023 г.


розворот з правого ряду, і?
до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?
в чому логіка?
це такий протокол в поліції?


В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:26

У нас когда пьют, то фраера, а когда выписывают постанову, то превращаются в дятлов.
Из видео слышно было, что ВОНО мало в штате адвоката. Можно было спокойно в суде оскаржити постанову и не выглядеть нищебродом. Полиции +100). Для фраеров-дятлам будет урок... :P
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:28

  katso написав:
  flyman написав:
  yanyura написав:Вам интернет отключили?


розворот з правого ряду, і?
до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?
в чому логіка?
це такий протокол в поліції?


В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?

швидкий пошук по гуглу:
https://lanos.com.ua/topic/91415-povorot-nalevo-s-pravogo-ryada-%E2%80%94-ne-narushenie/
Цікаве запитання

10.4 Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, если осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно лишь в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части - и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, движущимся впереди него и выполняют разворот.
...
штраф может быть выписан если перед перекрестком висит знак указывающий движений по полосам и водитель поехал не так как указывает знак или если есть аналогичная разметка. Тогда применяется часть первая статью 122 порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг.

...
Резюме: если перед перекрестком знаков нет - штрафа за поворот не с той полосы (при условия что не было ДТП или АС, или необходимости уступить дорогу другому ТС едущему прямо) нет.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 вер, 2023 19:33, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:29

  Кучинелли написав:
  Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.


Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.

Та лучше в бак было стрелять и в рапорте написать что "промахнулся по движущемуся объекту задержания"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:34

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?

Правила дорожнього руху 2023

...
10.4 Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку,

https://vodiy.ua/pdr/10/
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:35

flyman
Там правому ряду в момент горения стрелки "налево" горит красный, плюс есть знак "движение по полосам"
Бык на глазах патрульных попёр на красный и повернул "папанятиям"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:38

  барабашов написав:flyman
Там правому ряду в момент горения стрелки "налево" горит красный, плюс есть знак "движение по полосам"
Бык на глазах патрульных попёр на красный и повернул "папанятиям"

це все міняє, на відео не видно, це мєстні знають, що там де горить і стоїть,
а що з розміткою?
смуги теє "па панятіям"?

як на мене, виглядає рушив прямо, а потім за 10 метрів вирішив зробити розворот,
тобто не на перехресті, а вже поза ним ... нічого не порушено ... спочатку прямо, потім розворот.

Розворот можна там робити?
Є заборона, чи суцільна?
flyman
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