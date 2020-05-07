Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:28

katso написав: flyman написав: yanyura написав: Вам интернет отключили?



Вам интернет отключили?

розворот з правого ряду, і?

до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?

в чому логіка?

це такий протокол в поліції? розворот з правого ряду, і?до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?в чому логіка?це такий протокол в поліції?



В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение? В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?

швидкий пошук по гуглу:Цікаве запитання10.4 Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, если осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно лишь в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части - и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, движущимся впереди него и выполняют разворот....штраф может быть выписан если перед перекрестком висит знак указывающий движений по полосам и водитель поехал не так как указывает знак или если есть аналогичная разметка. Тогда применяется часть первая статью 122 порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг....Резюме: если перед перекрестком знаков нет - штрафа за поворот не с той полосы (при условия что не было ДТП или АС, или необходимости уступить дорогу другому ТС едущему прямо) нет.