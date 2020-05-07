Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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Ukrainian написав:Хз незрозуло в чому проблема ? Потрібно було зупинитись на вимогу поліції заплати штраф і був би живий. А так поліцейському премію та підвищити. Бикувати до поліції пристрелять в будь якій і більш цивілізованій країні
Сам не понимаю, почему меня арестовали. Ну ехал бухой в ж***, ну по встречной полосе, ну в салоне стволы незарегистрированные и мешок с дурью, ну в багажнике два жмурика. И что, вот за это надо закрывать в крынку?
У нас когда пьют, то фраера, а когда выписывают постанову, то превращаются в дятлов. Из видео слышно было, что ВОНО мало в штате адвоката. Можно было спокойно в суде оскаржити постанову и не выглядеть нищебродом. Полиции +100). Для фраеров-дятлам будет урок...
Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.
Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.
Та лучше в бак было стрелять и в рапорте написать что "промахнулся по движущемуся объекту задержания"
katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
Правила дорожнього руху 2023
... 10.4 Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповіднекрайнєположення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку,