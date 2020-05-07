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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:08

  Ukrainian написав:Хз незрозуло в чому проблема ?
Потрібно було зупинитись на вимогу поліції заплати штраф і був би живий. А так поліцейському премію та підвищити. Бикувати до поліції пристрелять в будь якій і більш цивілізованій країні

370 грн Осломбек зажав :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:розворот з правого ряду, і?

Отвечу анекдотом из Инета:

Сам не понимаю, почему меня арестовали. Ну ехал бухой в ж***, ну по встречной полосе, ну в салоне стволы незарегистрированные и мешок с дурью, ну в багажнике два жмурика. И что, вот за это надо закрывать в крынку?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:12

  beee написав:
Water написав:
  ЛАД написав:Да, это не казнь. Но и убитый не преступник. В начале инцидента он всего лишь нарушитель ПДД.

Якого ПДД? Правил дорожнього руху? Так за кермом, вроді, не він був.
Отак, на рівному місці людину на очах у власних дітей нізащо застрелили.
Усе вірно я зрозумів з ваших слів?
По сути - да.
Он хоть и бык, но защищал свою жену, которую не понятно зачем тащили из машины

Це і не дружина його, і поки її витягали він більше хвилини сидів на пасажирському, а вийшов тільки після того як викликали підмогу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:14

  flyman написав:
  yanyura написав:
  flyman написав:Взагалі не зрозуміло, що порушили, чому зупинили (сказали в ЗМІ порушили, значить вірим),

Вам интернет отключили?

30 авг. 2023 г.


розворот з правого ряду, і?
до чого тоді витягувати жінку за ноги з машини?
в чому логіка?
це такий протокол в поліції?


В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:26

У нас когда пьют, то фраера, а когда выписывают постанову, то превращаются в дятлов.
Из видео слышно было, что ВОНО мало в штате адвоката. Можно было спокойно в суде оскаржити постанову и не выглядеть нищебродом. Полиции +100). Для фраеров-дятлам будет урок... :P
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:29

  Кучинелли написав:
  Faceless написав:Сподіваюся, суд виправдає поліцейського.


Вот здесь я вижу ещё одну проблему - очень сомневаюсь, что всё что нам сливают это правда.Скорее монтаж из выборок, преследующий цель оправдать.А как же иначе, ведь тогда будет потерян статус и разные возможности.А при победе наоборот, возможности расширятся и легализуются.Проблема полисменов в том, что они довели сит до критической, вместо упреждающих действий и рассчитывали, что они с пушкой крутые если чё.А это если чё взяло и случилось.Надо было по простому - предупреждать, потом стрелять по колёсам, по ногам, и вызывать подмогу для запаковки.

Та лучше в бак было стрелять и в рапорте написать что "промахнулся по движущемуся объекту задержания"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:34

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?

Правила дорожнього руху 2023

...
10.4 Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку,

https://vodiy.ua/pdr/10/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:35

flyman
Там правому ряду в момент горения стрелки "налево" горит красный, плюс есть знак "движение по полосам"
Бык на глазах патрульных попёр на красный и повернул "папанятиям"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:38

  барабашов написав:flyman
Там правому ряду в момент горения стрелки "налево" горит красный, плюс есть знак "движение по полосам"
Бык на глазах патрульных попёр на красный и повернул "папанятиям"

це все міняє, на відео не видно, це мєстні знають, що там де горить і стоїть,
а що з розміткою?
смуги теє "па панятіям"?

як на мене, виглядає рушив прямо, а потім за 10 метрів вирішив зробити розворот,
тобто не на перехресті, а вже поза ним ... нічого не порушено ... спочатку прямо, потім розворот.

Розворот можна там робити?
Є заборона, чи суцільна?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:47

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?

З правої полоси і без ввімкненого повороту? :shock: Ви точно на права здавали, чи може скористалися корупційную можливістю і купили? :roll:
Василь-Рівне
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