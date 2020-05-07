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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:51

  Василь-Рівне написав:
  katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?

З правої полоси і без ввімкненого повороту? :shock: Ви точно на права здавали, чи може скористалися корупційную можливістю і купили? :roll:

поворот наліво в момент розвороту мигає
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:48

На перехресті там не можна розвертатись. За перехрестям там по 2 смуги в кожен бік, 2 окремі проїзні частини. Отже теж , можна тільки там, де є знак «місце розвороту».
А взагалі яка різниця, було порушення, чи ні? Авто зупинено, військовий час. Виходити потрібно на вимогу. Як мінімум причиною може бути зовнішній огляд людей, автомобіля, багажника.
За невиконання вимог - можна витягувати . (Не за порушення, муха тугодумна! А за невиконання законних вимог!)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

О Господи, на кой чёрт я эту тему поднял. Мужики, сорян
beee
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