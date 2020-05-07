Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

поворот наліво в момент розвороту мигає
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:51
поворот наліво в момент розвороту мигає
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:48
На перехресті там не можна розвертатись. За перехрестям там по 2 смуги в кожен бік, 2 окремі проїзні частини. Отже теж , можна тільки там, де є знак «місце розвороту».
А взагалі яка різниця, було порушення, чи ні? Авто зупинено, військовий час. Виходити потрібно на вимогу. Як мінімум причиною може бути зовнішній огляд людей, автомобіля, багажника.
За невиконання вимог - можна витягувати . (Не за порушення, муха тугодумна! А за невиконання законних вимог!)
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
О Господи, на кой чёрт я эту тему поднял. Мужики, сорян
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