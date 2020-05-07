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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:51
Василь-Рівне написав: katso написав:
В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
З правої полоси і без ввімкненого повороту?
Ви точно на права здавали, чи може скористалися корупційную можливістю і купили?
поворот наліво в момент розвороту мигає
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flyman
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:48
На перехресті там не можна розвертатись. За перехрестям там по 2 смуги в кожен бік, 2 окремі проїзні частини. Отже теж , можна тільки там, де є знак «місце розвороту».
А взагалі яка різниця, було порушення, чи ні? Авто зупинено, військовий час. Виходити потрібно на вимогу. Як мінімум причиною може бути зовнішній огляд людей, автомобіля, багажника.
За невиконання вимог - можна витягувати . (Не за порушення, муха тугодумна! А за невиконання законних вимог!)
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Hotab
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53
О Господи, на кой чёрт я эту тему поднял. Мужики, сорян
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beee
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:06
Hotab написав:vitaliiangel
, не впевнений , чи є такий пункт у наказах для МВС, але в статуті караульної служби є випадки, коли зброю застосовують без попередження. І напад на часового саме той випадок.
Так і є:
7.2. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об’єкт, який він охороняє.
это другое
Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу
1. Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим.
2. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей - через гучномовні установки, підсилювачі звуку.
Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї
5. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею.
9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності.
есть к чему доколупаться одним словом...
Наиболее вероятно условный срок 2-3 года
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:16
flyman написав:
поворот наліво в момент розвороту мигає
Сразу видно, что вы никогда не водили машину, т.к. постоянно заменяете термин "поворот" термином "разворот". Это все равно, что IT-шник ставит знак "=" между "программирование на ПК" и "игра в контрстрайк на ПК".
Да и зрение у вас не того. На видео хорошо видно, что перед поворотом, кроме мигания с левой стороны, идет и мигание с правой стороны, скорее всего включена аварийка.
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yanyura
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:18
yanyura
,
Да и зрение у вас не того.
То не со зрением…
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Hotab
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:28
yanyura написав: flyman написав:
поворот наліво в момент розвороту мигає
Сразу видно, что вы никогда не водили машину, т.к. постоянно заменяете термин "поворот" термином "разворот". Это все равно, что IT-шник ставит знак "=" между "программирование на ПК" и "игра в контрстрайк на ПК".
Да и зрение у вас не того. На видео хорошо видно, что перед поворотом, кроме мигания с левой стороны, идет и мигание с правой стороны, скорее всего включена аварийка.
якраз розворот, бо перехрестя переїхав
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flyman
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:28
Вы серьезно? Вы щас обсуждали нарушение ПДД с привязкой к лишению жизни пассажира?
Кстати, на полицейских на майдане тоже камнями ж кидали, имели право стрелять. Подумайте над этим
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beee
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:43
beee написав:
Вы серьезно? Вы щас обсуждали нарушение ПДД с привязкой к лишению жизни пассажира?
Кстати, на полицейских на майдане тоже камнями ж кидали, имели право стрелять. Подумайте над этим
До чого ця маніпуляція? Порушення ПДР стало причиною зупинення авто. А вбили порушника зовсім за інше - за напад на поліцейських із нанесенням тяжких ушкоджень, що становило загрозою їхньому життю. Чи вам досі не зрозуміло?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:43
beee написав:
О Господи, на кой чёрт я эту тему поднял. Мужики, сорян
приличные люди фактаж
сиречь видео и пресс релизы
собирают в шапку темы
иначе такой же келишь мелишь как с предупредтельным выстрелом
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cohan
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