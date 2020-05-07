Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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beee написав:Кстати, на полицейских на майдане тоже камнями ж кидали, имели право стрелять. Подумайте над этим
про майдан. нельзя стрелять просто в толпу. Понимаете разницу? обезвреживать огнестрелом людей которые просто пришли на майдан и тех кто кидал в ментов камни/коктейли - не одно и то же. Здесь же обезвредили чётко того кто представлял реальную опасность жизни девушки полицейской а не 10 случайных зевак. Но ход мысли у вас правильный.
flyman написав:поворот наліво в момент розвороту мигає
Сразу видно, что вы никогда не водили машину, т.к. постоянно заменяете термин "поворот" термином "разворот". Это все равно, что IT-шник ставит знак "=" между "программирование на ПК" и "игра в контрстрайк на ПК".
Да и зрение у вас не того. На видео хорошо видно, что перед поворотом, кроме мигания с левой стороны, идет и мигание с правой стороны, скорее всего включена аварийка.
З поліцейськими треба говорити культурно та ввічливо відстоювати свої права . Переконливим твердим голосом. Я переконаний що не можна переходити на особистості і тому подібне. Проявляти агресію до поліції здійснювати провокації , тікати і чинити опір затриманню — треба бути ідіотом !!! А тим більше бити поліцію— ідіотизм. Максимальний термін затримання для вияснення особи це 3 години , за три години не вияснил особу — їх проблеми, мають відпустити.
жмурік завжди погано, але поліцянтам потрібно було викликати підкріплення і не було б жмуріка. Ти ж бачиш, що у драці не впораєшся з порушником, а використовувати зброю проти безбройного це не по джельтменські. ТОму відступай і викликай підкриплення, хлопців такої ж вагової категорії і з навичками вільної боротьби, яку полюбляють кавказці. А так може й виправдають поліціянта, але раз вбив кавказця, то буде кровна помста, я б особисто у кавказця не стріляв би а ті хто кажуть в ногу, то якщо куля задіне основну артерію чи вену, помре за кілька хвилин, бо утвориться тромб
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 вер, 2023 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:а ті хто кажуть в ногу, то якщо куля задіне основну артерію чи вену, помре за кілька хвилин, бо утвориться тромб
Вау то Ви не лише провідний економіст світого рівня, а ще і міжгалактичне світило медицини? Не знав не знав, ростете в моїх очах. Тільки навіть дитинка в дитсадочку знає, що на війні рятують бійців з відірваними кінцівками до яких ноги і відносяться. Хочете погуглити скільки артерій пошкоджується у відірваній нозі? Ви в курсі що таке турнікет? Га? В курсі, що кожен поліцейський і військовий його мають і знають як ним користуватись7 Га? Юрій не пишіть дурнувату ахінею, Ви намагаєтесь тут "поумнічати", але виставляєте себе повним невігласом, недаремно кажуть - мовчи, за розумного зійдеш
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 01 вер, 2023 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:а ті хто кажуть в ногу, то якщо куля задіне артерію, помре за кілька хвилин
Вау то Ви ще і міжгалактичне світило медицини?
помирають від відірваного тромбу від синця, друже. Кому як пощастить тромби страшна річ У Волинській обласній лікарні за раз провели три операції військовому. В чоловіка було вогнепальне поранення руки, через яке утворились тромби, які могли спричинити відмирання кінцівки. Відтак перша команда медиків відновила прохідність судини, наступна вправила вогнепальне поранення кістки, а пластичні хірурги закрили та зашили рану. https://zaxid.net/news/
Медики Волинської обласної лікарні, щоб врятувати пораненому військовому руку, здійснили потрійну операцію, – розповів Суспільному речник медзакладу Андрій Гнатюк.
У Волинській обласній лікарні військовому зробили потрійну операцію на руці Військовослужбовець Михайло. Скрін з відео Волинської обасної лікарні "Тримали позицію, вели бій. В результаті чого отримав два поранення у руку. Це була темна ніч, було по 12-ій годині, кількості ми точно не знаємо, тільки бачили в переміщенні. Допомогу зразу отримав. Тобто накладені були турнікети", – говорить боєць.
У Волинській обласній лікарні військовому зробили потрійну операцію на руці Боєць на операційному столі. Скрін з відео Волинської обласної лікарні Як розповів судинний хірург Степан Курач, у військового внаслідок поранення обох рук, в судині утворилися згустки крові. Такий стан загрожував відмиранням тканин. Щоб врятувати кінцівку, медики видалили тромби і відновили кровопостачання.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 вер, 2023 22:27, всього редагувалось 6 разів.