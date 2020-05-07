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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:47

  beee написав:Кстати, на полицейских на майдане тоже камнями ж кидали, имели право стрелять. Подумайте над этим
про майдан. нельзя стрелять просто в толпу. Понимаете разницу? обезвреживать огнестрелом людей которые просто пришли на майдан и тех кто кидал в ментов камни/коктейли - не одно и то же. Здесь же обезвредили чётко того кто представлял реальную опасность жизни девушки полицейской а не 10 случайных зевак. Но ход мысли у вас правильный.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:58

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

flyman написав:
  yanyura написав:
  flyman написав:поворот наліво в момент розвороту мигає

Сразу видно, что вы никогда не водили машину, т.к. постоянно заменяете термин "поворот" термином "разворот". Это все равно, что IT-шник ставит знак "=" между "программирование на ПК" и "игра в контрстрайк на ПК".

Да и зрение у вас не того. На видео хорошо видно, что перед поворотом, кроме мигания с левой стороны, идет и мигание с правой стороны, скорее всего включена аварийка.

якраз розворот, бо перехрестя переїхав
Господи, Флай, не позорся вже
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:03

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

З поліцейськими треба говорити культурно та ввічливо відстоювати свої права . Переконливим твердим голосом. Я переконаний що не можна переходити на особистості і тому подібне.
Проявляти агресію до поліції здійснювати провокації , тікати і чинити опір затриманню — треба бути ідіотом !!! А тим більше бити поліцію— ідіотизм. Максимальний термін затримання для вияснення особи це 3 години , за три години не вияснил особу — їх проблеми, мають відпустити.

Просто загуглив
https://www.hsa.org.ua/blog/tsikavyt-ta ... -iz-nadmir
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:07

  katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
разметка в Днепре? видел на проспекте правды и на победе. всё.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:07

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

поліцейським потрібна паралізуюча нелетальна зброя або газові пістолети, окрім бойового
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 вер, 2023 22:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:18

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  Yuri_61 написав:а ті хто кажуть в ногу, то якщо куля задіне основну артерію чи вену, помре за кілька хвилин, бо утвориться тромб

Вау то Ви не лише провідний економіст світого рівня, а ще і міжгалактичне світило медицини? Не знав не знав, ростете в моїх очах. Тільки навіть дитинка в дитсадочку знає, що на війні рятують бійців з відірваними кінцівками до яких ноги і відносяться. Хочете погуглити скільки артерій пошкоджується у відірваній нозі? Ви в курсі що таке турнікет? Га? В курсі, що кожен поліцейський і військовий його мають і знають як ним користуватись7 Га? Юрій не пишіть дурнувату ахінею, Ви намагаєтесь тут "поумнічати", але виставляєте себе повним невігласом, недаремно кажуть - мовчи, за розумного зійдеш :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 01 вер, 2023 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:21

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:а ті хто кажуть в ногу, то якщо куля задіне артерію, помре за кілька хвилин

Вау то Ви ще і міжгалактичне світило медицини?


помирають від відірваного тромбу від синця, друже. Кому як пощастить :|
тромби страшна річ
У Волинській обласній лікарні за раз провели три операції військовому. В чоловіка було вогнепальне поранення руки, через яке утворились тромби, які могли спричинити відмирання кінцівки. Відтак перша команда медиків відновила прохідність судини, наступна вправила вогнепальне поранення кістки, а пластичні хірурги закрили та зашили рану.
https://zaxid.net/news/


Медики Волинської обласної лікарні, щоб врятувати пораненому військовому руку, здійснили потрійну операцію, – розповів Суспільному речник медзакладу Андрій Гнатюк.

У Волинській обласній лікарні військовому зробили потрійну операцію на руці
Військовослужбовець Михайло. Скрін з відео Волинської обасної лікарні
"Тримали позицію, вели бій. В результаті чого отримав два поранення у руку. Це була темна ніч, було по 12-ій годині, кількості ми точно не знаємо, тільки бачили в переміщенні. Допомогу зразу отримав. Тобто накладені були турнікети", – говорить боєць.

У Волинській обласній лікарні військовому зробили потрійну операцію на руці
Боєць на операційному столі. Скрін з відео Волинської обласної лікарні
Як розповів судинний хірург Степан Курач, у військового внаслідок поранення обох рук, в судині утворилися згустки крові. Такий стан загрожував відмиранням тканин. Щоб врятувати кінцівку, медики видалили тромби і відновили кровопостачання.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 вер, 2023 22:27, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:21

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  flyman написав:якраз розворот, бо перехрестя переїхав

Поворот — это изменение направления движения на 90°. Он может быть выполнен как направо, так и налево.
Разворот — это изменение направления движения на 180°. Он может быть выполнен только налево.


Автомобиль после проезда перекрестка поехал в обратном направлении?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:24

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  Yuri_61 написав:помирають від відірваного тромбу від синця, друже
,
Причому всі без виключення. Я Вас зрозумів проФФесор

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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:28

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:помирають від відірваного тромбу від синця, друже
,
Причому всі без виключення. Я Вас зрозумів проФФесор

кому як пощастить з судинним хірургом
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