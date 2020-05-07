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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:37

Важко щось додати до повчань цього актора/ гангстера
https://youtu.be/0os0_qL9Ids?si=P2GktuTWpbtZdrik
Тут прямо проста інструкція , чувак не дотримався … і поплатився
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:38

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  Yuri_61 написав:кому як пощастить з судинним хірургом

Судинні хірурги на нулі? Юра Ви випили? Йдіть спати і не корчіть тут з себе міжгалактичне світило медицини, мені, лікарю читати оцю Вашу ахінею гидко і дурно, а хто далекий від медицини ще за Вашу ідіотичну галіматью плюси ставить.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:39

  fler написав:
  beee написав:Вы серьезно? Вы щас обсуждали нарушение ПДД с привязкой к лишению жизни пассажира?
Кстати, на полицейских на майдане тоже камнями ж кидали, имели право стрелять. Подумайте над этим

До чого ця маніпуляція? Порушення ПДР стало причиною зупинення авто. А вбили порушника зовсім за інше - за напад на поліцейських із нанесенням тяжких ушкоджень, що становило загрозою їхньому життю. Чи вам досі не зрозуміло?


це дружаня літучого чіловічка - обидва займаються підміною понять намагаючись все вивернути на 180 градусів
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:52

  Василь-Рівне написав:
  katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?

З правої полоси і без ввімкненого повороту? :shock: Ви точно на права здавали, чи може скористалися корупційную можливістю і купили? :roll:


пан просто щасливчик, ще не разу не отримував в бочину за "такие пространственние маневри". Летів би ззаду шумахер - перевернув від удару авто , а в авто ...
жінка.... діти.... , які однозначно з великою ймовірністью загинули, був більший срач.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:53

Не вимагайте від мухи багато. Там куди рейка повертає, туди і муха. Звідки йому знати пдр.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:55

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

Goodman написав:
  Василь-Рівне написав:
  katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?

З правої полоси і без ввімкненого повороту? :shock: Ви точно на права здавали, чи може скористалися корупційную можливістю і купили? :roll:


пан просто щасливчик, ще не разу не отримував в бочину за "такие пространственние маневри". Летів би ззаду шумахер - перевернув від удару авто , а в авто ...
жінка.... діти.... , які однозначно з великою ймовірністью загинули, був більший срач.
Чувак бухий за кермом поїхав ліворуч з крайньої правої на червоний в машині з своїми дітьми. Те, що йому на життя власних дітей начхати і так вже зрозуміло
Faceless
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  #<1 ... 19202122
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