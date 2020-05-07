Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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Yuri_61 написав:кому як пощастить з судинним хірургом
Судинні хірурги на нулі? Юра Ви випили? Йдіть спати і не корчіть тут з себе міжгалактичне світило медицини, мені, лікарю читати оцю Вашу ахінею гидко і дурно, а хто далекий від медицини ще за Вашу ідіотичну галіматью плюси ставить.
beee написав:Вы серьезно? Вы щас обсуждали нарушение ПДД с привязкой к лишению жизни пассажира? Кстати, на полицейских на майдане тоже камнями ж кидали, имели право стрелять. Подумайте над этим
До чого ця маніпуляція? Порушення ПДР стало причиною зупинення авто. А вбили порушника зовсім за інше - за напад на поліцейських із нанесенням тяжких ушкоджень, що становило загрозою їхньому життю. Чи вам досі не зрозуміло?
це дружаня літучого чіловічка - обидва займаються підміною понять намагаючись все вивернути на 180 градусів
katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
З правої полоси і без ввімкненого повороту? Ви точно на права здавали, чи може скористалися корупційную можливістю і купили?
пан просто щасливчик, ще не разу не отримував в бочину за "такие пространственние маневри". Летів би ззаду шумахер - перевернув від удару авто , а в авто ... жінка.... діти.... , які однозначно з великою ймовірністью загинули, був більший срач.
katso написав:В момент разворота тут вообще на дороге отсутствует (по крайней мере не видна) разметка, и где тогда нарушение?
З правої полоси і без ввімкненого повороту? Ви точно на права здавали, чи може скористалися корупційную можливістю і купили?
пан просто щасливчик, ще не разу не отримував в бочину за "такие пространственние маневри". Летів би ззаду шумахер - перевернув від удару авто , а в авто ... жінка.... діти.... , які однозначно з великою ймовірністью загинули, був більший срач.
Чувак бухий за кермом поїхав ліворуч з крайньої правої на червоний в машині з своїми дітьми. Те, що йому на життя власних дітей начхати і так вже зрозуміло