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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Додано: Суб 02 вер, 2023 03:21
uaprofi написав:барабашов
представьте ситуацию:
соседи вызвали полицию - так как в подъезде кто-то курит.
полиция приехала видит дым и компания девушек и мужчин ... стоят и спокойно разговаривают.
и тут они вдруг говорят девкам - "животом на пол"
... а в мужиков которые вдруг "дернулись" просто и хладнокровно решили пострелять...
вот такая нехорошая история.
Это реалии жизни ваших соседей в Макеевке?
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барабашов
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Додано: Суб 02 вер, 2023 03:34
барабашов
и ещё один момент во всей этой трагической истории - думаю, что часть вины возможно лежит и на спутнице пострадавшего.
не начни она дико "верещать", то счастливо бы наверное отдыхали в Одессе, но это была бы уже совсем другая история...
З.Ы.
но ещё раз замечу, что мои выводы делаются на основании тех видео которые посмотрел.
а видео все "порезаны" и монтированы.
окончательно можно в этом разобраться только владея всей информацией - надеюсь, что судья будет хорошо выполнять свою работу.
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uaprofi
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Додано: Суб 02 вер, 2023 03:56
uaprofi написав:
скажу так - с тех видео что просмотрел, с того момента когда начали вытягивать женщину из машины, человек действовал полностью предотвращая противоправные действия (защищая свою семью и себя), но к сожалению у него было мало шансов против вооружённых и неадекватных,
которые кстати получают ЗП с наших налогов.
И именно в такие моменты - думаю что нужна в стране полная легализация продажи оружия или же нужно забрать всё оружие у полиции даже в военное время.
Человек который идёт работать в полицию в первую очередь должен думать как сохранить жизнь и здоровье граждан, и поддерживать правопорядок и сглаживать конфликты, а не провоцировать их.
Да ладно.
Покойный распорядился, чтобы его любовница уезжала. Как только она развернулась и попыталась завести машину, полицейская стала ей в этом препятствовать, открыла дверь и стала вытаскивать свободолюбивую личность из-за руля.
Чел, долго и упорно пытавшийся спровоцировать патрульных на действия, наконец то получил(как он думал) возможность проявить себя и таки во всей своей красе проявил. И премия Дарвина за красоту игры была ему вручена немедленно и не отходя от кассы.
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antey1969
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Додано: Суб 02 вер, 2023 04:03
antey1969
как результат один человек погиб не за что.
второй будет жить с грехом.
если бы полиция просто послала эту парочку на пуй, вся страна не сралась бы ещё по этому поводу.
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uaprofi
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