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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 03:34

барабашов

и ещё один момент во всей этой трагической истории - думаю, что часть вины возможно лежит и на спутнице пострадавшего.
не начни она дико "верещать", то счастливо бы наверное отдыхали в Одессе, но это была бы уже совсем другая история...

З.Ы.
но ещё раз замечу, что мои выводы делаются на основании тех видео которые посмотрел.
а видео все "порезаны" и монтированы.
окончательно можно в этом разобраться только владея всей информацией - надеюсь, что судья будет хорошо выполнять свою работу.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 03:56

  uaprofi написав:скажу так - с тех видео что просмотрел, с того момента когда начали вытягивать женщину из машины, человек действовал полностью предотвращая противоправные действия (защищая свою семью и себя), но к сожалению у него было мало шансов против вооружённых и неадекватных, которые кстати получают ЗП с наших налогов.
И именно в такие моменты - думаю что нужна в стране полная легализация продажи оружия или же нужно забрать всё оружие у полиции даже в военное время.
Человек который идёт работать в полицию в первую очередь должен думать как сохранить жизнь и здоровье граждан, и поддерживать правопорядок и сглаживать конфликты, а не провоцировать их.

Да ладно.
Покойный распорядился, чтобы его любовница уезжала. Как только она развернулась и попыталась завести машину, полицейская стала ей в этом препятствовать, открыла дверь и стала вытаскивать свободолюбивую личность из-за руля.
Чел, долго и упорно пытавшийся спровоцировать патрульных на действия, наконец то получил(как он думал) возможность проявить себя и таки во всей своей красе проявил. И премия Дарвина за красоту игры была ему вручена немедленно и не отходя от кассы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 05:16

uaprofi
Бешеную собаку задавить танком не грех
Кстати они собирались уезжать прямо по остановке ШРТ/ГТ где собралось уже полроты зевак, прям по ним
Но ты продолжай бороться по роликам с трубы за гражданские права синих быдлопитеков что делать, то и хотеть
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 07:21

  uaprofi написав:antey1969

как результат один человек погиб не за что.
второй будет жить с грехом.
если бы полиция просто послала эту парочку на пуй, вся страна не сралась бы ещё по этому поводу.


тот человек подтвердил истину - всегда так не будет.
все по законам военного времени.
Меня тоже давича останавливали, просто так - стояла машина синих и машина зелених.
Зеление руководят синими - цепляли БУСи.
Остановили, вишел к синему , начали разговор , сам пошел вокруг машини - открил боковую дверь - вот смотрите, что везу (ничего не везу) , стекла не тонированние.
Синий ходил,смотрел и оглядивался на зелених, зелений махнул головой - НЕТ.
Все , У вас все в порядке? Да , следую домой к месту стоянки.
До побачення.
Все остались при своих грехах.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 07:56

  барабашов написав:uaprofi
Ты дебил или зза поребрика пишешь?

Я ще на ковідній гілці питав у нього це. А також «а в чому ти , юа, профі?» Бо куди не ткни - відбитий наглухо. Нажаль нема відповіді.
Придумав історію, що хтось на мальчика в трусиках, який мирно курить, навів зброю і стріляє. Для чого? Якщо вже придумувати, так можна і цікавіші , при наявності запаленої уяви у пацієнта. А не оця бредота.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 08:19

  Hotab написав:
  барабашов написав:uaprofi
Ты дебил или зза поребрика пишешь?

Я ще на ковідній гілці питав у нього це. А також «а в чому ти , юа, профі?» Бо куди не ткни - відбитий наглухо. Нажаль нема відповіді.
Придумав історію, що хтось на мальчика в трусиках, який мирно курить, навів зброю і стріляє. Для чого? Якщо вже придумувати, так можна і цікавіші , при наявності запаленої уяви у пацієнта. А не оця бредота.

я видел как полиция успокаивала пьяного дебошира. Приехало 2 экипажа. Никто его руками не трогал, даже доки не проверяли, долго разговаривали, потом повели куда-то без наручников, наверное домой. Полиции нафиг не надо кого-то бить, ложить на живот - портить себе карьеру. Слишком мягко, хотя бы админштраф выписали.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 08:55

Минимальный штраф за проезд перекрёстка. И у нас как всегда фраера за 300грн. превращаются в нищебродов. Не нравится постанова - привыкаем оспаривать в судах. Будет для всех (фраеров - нищебродов) наука - нехер размахивать руками. Полиции +100))
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 09:40

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

uaprofi написав:барабашов

представьте ситуацию:
соседи вызвали полицию - так как в подъезде кто-то курит.
полиция приехала видит дым и компания девушек и мужчин ... стоят и спокойно разговаривают.
и тут они вдруг говорят девкам - "животом на пол"
... а в мужиков которые вдруг "дернулись" просто и хладнокровно решили пострелять...
вот такая нехорошая история.
Не так - компанія зі старту починає хамити, погрожувати копам, документи не показує, а коли викликали підмогу - напали на поліцію, щоб втекти. І тільки потім поліція відкриває вогонь
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:38

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

Игорь Алексеевич написав:Минимальный штраф за проезд перекрёстка. И у нас как всегда фраера за 300грн. превращаются в нищебродов. Не нравится постанова - привыкаем оспаривать в судах. Будет для всех (фраеров - нищебродов) наука - нехер размахивать руками. Полиции +100))
А ну ка поподробнее. Сколько случаев оскарження вам известно?
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