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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:51

Вставлю і свої 5 копійок.
Як каже Лад, нє всьо так адназначно.
По-перше, на початку поліцейські поводили себе досить неграмотно. Дівчина поліцейський підвищувала голос і навіть хамила вбитому. Звісно, це була її реакція на його поведінку, але тим не менше.
По-друге, момент, коли вони спробували поїхати. На моою думку, вже тоді треба було діставати зброю і затримувати порушників, погрожуючи зброєю. При спробі виїхати - стріляти по колесах. Але це моя думка, я не знаю їхніх інструкцій.
По-третє, спроба затримання жінки. Це взагалі порнографія. Водій витягується з машини больовим прийомом на зап'ястя. Це я точно знаю, так як колись доводилось тренуватися разом поліцейськими. І при мінімально відпрацьованих навиках середньостатистична жінка спокійно викидає середньостатистичного чоловіка з машини і кладе мордою в асфальт. Чому цього не зробили - мабуть не вміють. Брак кваліфікації пояснюється браком кадрів - до війни некомплект у Львові був, наприклад 20-30%, в патрульній поліції навіть більше. Низькі зарплати, високе навантаження не сприяють високій кваліфікації. не думаю, що в Дніпрі ситуація краща.
По-четверте, знову ж таки, крутити в двох спортсмена, який почав опір - вони себе переоцінили.
Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:59

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

beee написав:
fler написав:
  beee написав:Вы серьезно? Вы щас обсуждали нарушение ПДД с привязкой к лишению жизни пассажира?
Кстати, на полицейских на майдане тоже камнями ж кидали, имели право стрелять. Подумайте над этим

До чого ця маніпуляція? Порушення ПДР стало причиною зупинення авто. А вбили порушника зовсім за інше - за напад на поліцейських із нанесенням тяжких ушкоджень, що становило загрозою їхньому життю. Чи вам досі не зрозуміло?
Вы видели порушення? Названа причина остановки, согласно закона? Почему они базарят как торгаши с рынка, а не полиция? Почему они отказались назвать причину остановки? Почему они, имея оружие, ведут себя подогревая конфликт с неадекватами увеличивая градус? Почему полицейская орет на мужика?
Почему вообще полицейская истерит и соревнуется кто кого переорёт, как подросток, а не представитель правоохранительных органов, где задача защита и служба налогоплательщикам в том числе?
То сядь в машину то тянет его жену? Вы вообще в своей жизни открыли видео разговора полиции в США? Я пересмотрел все серии выпусков "применения оружия полиции в США", например
Вони назвали причину зупинки, кілька разів, мужик з них стібався і просив кілька разів повторювати
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:02

  sashaqbl написав:Вставлю і свої 5 копійок.
Як каже Лад, нє всьо так адназначно.
По-перше, на початку поліцейські поводили себе досить неграмотно. Дівчина поліцейський підвищувала голос і навіть хамила вбитому. Звісно, це була її реакція на його поведінку, але тим не менше.
По-друге, момент, коли вони спробували поїхати. На моою думку, вже тоді треба було діставати зброю і затримувати порушників, погрожуючи зброєю. При спробі виїхати - стріляти по колесах. Але це моя думка, я не знаю їхніх інструкцій.
По-третє, спроба затримання жінки. Це взагалі порнографія. Водій витягується з машини больовим прийомом на зап'ястя. Це я точно знаю, так як колись доводилось тренуватися разом поліцейськими. І при мінімально відпрацьованих навиках середньостатистична жінка спокійно викидає середньостатистичного чоловіка з машини і кладе мордою в асфальт. Чому цього не зробили - мабуть не вміють. Брак кваліфікації пояснюється браком кадрів - до війни некомплект у Львові був, наприклад 20-30%, в патрульній поліції навіть більше. Низькі зарплати, високе навантаження не сприяють високій кваліфікації. не думаю, що в Дніпрі ситуація краща.
По-четверте, знову ж таки, крутити в двох спортсмена, який почав опір - вони себе переоцінили.
Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.

я здається розумію, чому дехто так виступає.

схоже у людей є така парадигма - мої права порушили - то й можу порушити. зі мною поліція нечемно розмовляє - то й буду бикувати. ні, не можеш - ти маєш виконувати розпорядження поліції, так законні розпорядження. але що є законом - у поліції більше прав так вважати, якщо щось не так оскаржити можна пізніше. саме так це працює, й ніяк інакше.

а коли людина б'є поліцейського, то я взагалі не розумію, як можна це виправдовувати. його ж застрелили через те, що він вдарив дівчину-поліцейську. й ніхто цього не пише, але інколи в житті достатньо одного удару щоб вбити, особливо якщо людина має певну підготовку. тому вдарив дівчину (не здивуюсь, якщо ще у ситуації, коли її тримали за руки) - отримав кулю. й це в рамках закону.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:04

  beee написав:
Игорь Алексеевич написав:Минимальный штраф за проезд перекрёстка. И у нас как всегда фраера за 300грн. превращаются в нищебродов. Не нравится постанова - привыкаем оспаривать в судах. Будет для всех (фраеров - нищебродов) наука - нехер размахивать руками. Полиции +100))
А ну ка поподробнее. Сколько случаев оскарження вам известно?
Обратитесь к адвокатам. У меня знакомый только по срокам давности за пьянку прибл. из 10 7 выигрывает. А по др. ситуациям то же есть много дел. Но, а главное нарушил - отдай 300грн и едим дальше... А то за чашку кофе получил пулю...))
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:06

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  sergey_sryvkin написав:Особисто я, як громадянин і платник податків, результатом задоволений.
Загроза суспільству в особі джамшута нейтралізована.
Той факт, що він уособлював загрозу суспільству в мене сумнівів не викликає.

згоден
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:07

Думаю там явно букет порушень. Не лише лівий поворот . Або слива, або відсутність прав, або ще щось. Тому і впирався.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:04

  Hotab написав:Думаю там явно букет порушень. Не лише лівий поворот . Або слива, або відсутність прав, або ще щось. Тому і впирався.

а я думаю бык видел перед собой 21 летнего полицейского, по его бандитским понятиям перед дамой и детьми его опускал малолетка. Так сказать спасал свою честь. Кроме того они не из самого Днепра, а с какого-то посёлка.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:08

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Думаю там явно букет порушень. Не лише лівий поворот . Або слива, або відсутність прав, або ще щось. Тому і впирався.

а я думаю бык видел перед собой 21 летнего полицейского, по его бандитским понятиям перед дамой и детьми его опускал малолетка. Так сказать спасал свою честь.

Ушел с честью, не прогнулся. Герой, однозначно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:10

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

здається мені що цю тему качають або москалі (для розколу типа блм), або "хтось" для відволікання уваги від чогось іншого.
equinox
 
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