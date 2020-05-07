Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Суб 02 вер, 2023 10:51

Вставлю і свої 5 копійок.

Як каже Лад, нє всьо так адназначно.

По-перше, на початку поліцейські поводили себе досить неграмотно. Дівчина поліцейський підвищувала голос і навіть хамила вбитому. Звісно, це була її реакція на його поведінку, але тим не менше.

По-друге, момент, коли вони спробували поїхати. На моою думку, вже тоді треба було діставати зброю і затримувати порушників, погрожуючи зброєю. При спробі виїхати - стріляти по колесах. Але це моя думка, я не знаю їхніх інструкцій.

По-третє, спроба затримання жінки. Це взагалі порнографія. Водій витягується з машини больовим прийомом на зап'ястя. Це я точно знаю, так як колись доводилось тренуватися разом поліцейськими. І при мінімально відпрацьованих навиках середньостатистична жінка спокійно викидає середньостатистичного чоловіка з машини і кладе мордою в асфальт. Чому цього не зробили - мабуть не вміють. Брак кваліфікації пояснюється браком кадрів - до війни некомплект у Львові був, наприклад 20-30%, в патрульній поліції навіть більше. Низькі зарплати, високе навантаження не сприяють високій кваліфікації. не думаю, що в Дніпрі ситуація краща.

По-четверте, знову ж таки, крутити в двох спортсмена, який почав опір - вони себе переоцінили.

Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.