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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:23

  барабашов написав:Если б в традициях района его с соской упокоили молотком то был бы настоящий самурай
один вроде вышел из тех кто был с молотком.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:51

Писали, что он вроде директор ритуальной службы. Думаю его похоронят полностью по прайсу, возможно сделают скидку.. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 13:21

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

Переубедили. Голосую за полицию.

Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.
За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу.
beee
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