Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

один вроде вышел из тех кто был с молотком.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:23
Додано: Суб 02 вер, 2023 12:51
Писали, что он вроде директор ритуальной службы. Думаю его похоронят полностью по прайсу, возможно сделают скидку..
Додано: Суб 02 вер, 2023 13:21
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Переубедили. Голосую за полицию.
Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.
За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу.
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