Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

один вроде вышел из тех кто был с молотком.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 вер, 2023 12:23
Додано: Суб 02 вер, 2023 12:51
Писали, что он вроде директор ритуальной службы. Думаю его похоронят полностью по прайсу, возможно сделают скидку..
Додано: Суб 02 вер, 2023 13:21
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Переубедили. Голосую за полицию.
Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.
За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу.
Додано: Суб 02 вер, 2023 16:00
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
никто не обязан выполнять не законные приказы.
я не понимаю какое право имеет полиция при разговоре за возможное административное правонарушение (по сути за покурить в неположенном месте или проезд без билета) - применять оружие.
Сделали замечание и все разъехались с миром.
Если люди как кому кажется "быкуют" - то полиция может на таких передать дело в суд и позднее во всём разобраться, когда соберут доказательства.
И ещё о реакции мужчины - а если его спутница была например беременна? или после операции? и данное распоряжение полиции "животом на пол" несло прямую угрозу её жизни, не говоря уже о чести и достоинстве, как бы кто поступал?
а если в этот момент на неё уже наставили оружие?
ещё раз говорю, чтобы сделать окончательные выводы о действии всех - нужно опрашивать свидетелей, посмотреть все видео, у суда наверное будет не легкая задача.
Но конкретно моё субъективное мнение - полиция сама спровоцировала конфликт и применила не пропорциональную силу буквально на пустом месте.
Возможно даже комуто просто захотелось выпендриваться перед напарницей остановив просто дорогую тачку.
Додано: Суб 02 вер, 2023 16:35
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Так і не було ніяких незаконних наказів. Попросили водійку показати документи.
Зброю застосували не за адмінпорушення, а за напад на поліцейських
Ага, щось коли їхали ліворуз з правої полоси на червоний - за своє здоров'я не переживали. Мужик взагалі більше хвилини тупо сидів на пасажирському якраз тоді коли водійку майже витягли наказали лягти на землю (за опір затриманню і спробу втекти). А вийшов він тільки ПІСЛЯ того як вже викликали підмогу, бо вочевидь не вийшло прост овтекти, вирішив "прискорити" процес.
Можливо й треба було одразу наставити зброю і на водійку і на пасажира і примусити вийти, але тут нюанс - одразу за ними діти, і це було вже небезпечно.
Копи ніяк не провокували конфлікт. Якби водійка просто показала документи, можливо виписали б протокол і роз'їхалися б. Але ж судячи з усього, в неї документів і не було (чого б тоді було так морозитися). Те, що такі маневри їх зупинили - то взагалі тільки похвалити копів треба. У таких мудаків треба права забирати довічно.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|