Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

один вроде вышел из тех кто был с молотком.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:23
Додано: Суб 02 вер, 2023 12:51
Писали, что он вроде директор ритуальной службы. Думаю его похоронят полностью по прайсу, возможно сделают скидку..
Додано: Суб 02 вер, 2023 13:21
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Переубедили. Голосую за полицию.
Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.
За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу.
Додано: Суб 02 вер, 2023 16:00
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
никто не обязан выполнять не законные приказы.
я не понимаю какое право имеет полиция при разговоре за возможное административное правонарушение (по сути за покурить в неположенном месте или проезд без билета) - применять оружие.
Сделали замечание и все разъехались с миром.
Если люди как кому кажется "быкуют" - то полиция может на таких передать дело в суд и позднее во всём разобраться, когда соберут доказательства.
И ещё о реакции мужчины - а если его спутница была например беременна? или после операции? и данное распоряжение полиции "животом на пол" несло прямую угрозу её жизни, не говоря уже о чести и достоинстве, как бы кто поступал?
а если в этот момент на неё уже наставили оружие?
ещё раз говорю, чтобы сделать окончательные выводы о действии всех - нужно опрашивать свидетелей, посмотреть все видео, у суда наверное будет не легкая задача.
Но конкретно моё субъективное мнение - полиция сама спровоцировала конфликт и применила не пропорциональную силу буквально на пустом месте.
Возможно даже комуто просто захотелось выпендриваться перед напарницей остановив просто дорогую тачку.
Додано: Суб 02 вер, 2023 16:35
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Так і не було ніяких незаконних наказів. Попросили водійку показати документи.
Зброю застосували не за адмінпорушення, а за напад на поліцейських
Ага, щось коли їхали ліворуз з правої полоси на червоний - за своє здоров'я не переживали. Мужик взагалі більше хвилини тупо сидів на пасажирському якраз тоді коли водійку майже витягли наказали лягти на землю (за опір затриманню і спробу втекти). А вийшов він тільки ПІСЛЯ того як вже викликали підмогу, бо вочевидь не вийшло прост овтекти, вирішив "прискорити" процес.
Можливо й треба було одразу наставити зброю і на водійку і на пасажира і примусити вийти, але тут нюанс - одразу за ними діти, і це було вже небезпечно.
Копи ніяк не провокували конфлікт. Якби водійка просто показала документи, можливо виписали б протокол і роз'їхалися б. Але ж судячи з усього, в неї документів і не було (чого б тоді було так морозитися). Те, що такі маневри їх зупинили - то взагалі тільки похвалити копів треба. У таких мудаків треба права забирати довічно.
Додано: Суб 02 вер, 2023 16:58
меня КИЕВ поразил тем, как киевские бабушки-дедушки высоко ценят свои хрущи и советскую панель. Целый кастинг надо было пройти чтобы за баснословную цену (по тем моим доходам) что то наполовину убитое арендовать. В Днепре все намного проще и дешевле. А в Днепродзержинске мой приятель арендовал сталинку на Беседова бесплатно. Хозяин куда то выехал, приятель пообещал ему поменять окна, переклеить обои что то ещё. И жил несколько лет. Когда я спросил а смысл, он ответил что наполовину убитая квартира в днепродыме сдается за 5 копеек и просто нет смысла тратить на арендаторов время. Проще сдать знакомым бесплатно с уверенностью то там не будет борделя или притона
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 вер, 2023 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:01
згідно легенди майбутній жмур видудлив 0.5 л допінга і був бухий, щось не клеїться із швидкими і точними рухами коли його "крутили вдвох"
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:19
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Вы смотрели видео внимательно?
Вы видели, что женщина просит детей звонить в 102?
Это происходит ещё до момента потасовки с трагическим исходом.
возможно уже в это момент полицейские на столько сильно превысили свои полномочия, что людьми они больше не воспринимаются, как силы правопорядка и люди пытаются спасти себя и вызвать 102. Но всё напрасно...
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:23
То есть снял бесплатно НАПОЛОВИНУ убитую квартиру, а за несколько лет убил ее окончательно? Или поменял окна, переклеил обои, заменил мебель? Интересно вот насколько арендатор готов вложиться, не имея при этом никаких гарантий что его оставят там жить годами? Или у него договор с хозяином на бесплатную аренду сразу на несколько лет и описанные условия по обустройству в соответствии с оговоренным планом (указано какие обои должен поклеить, какую мебель купить, какие окна)?
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:32
они явно наговаривают на нашу новую полицию. вот с алкашами, бездомными и бабульками торгующими на тротуаре они точно могут справиться. Особенно если достанут оружие.
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