Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Суб 02 вер, 2023 16:00

Shaman написав: схоже у людей є така парадигма - мої права порушили - то й можу порушити. зі мною поліція нечемно розмовляє - то й буду бикувати. ні, не можеш - ти маєш виконувати розпорядження поліції, так законні розпорядження. але що є законом - у поліції більше прав так вважати, якщо щось не так оскаржити можна пізніше. саме так це працює, й ніяк інакше. схоже у людей є така парадигма - мої права порушили - то й можу порушити. зі мною поліція нечемно розмовляє - то й буду бикувати. ні, не можеш - ти, такрозпорядження. але що є законом - у поліції більше прав так вважати, якщо щось не так оскаржити можна пізніше. саме так це працює, й ніяк інакше.

никто не обязан выполнять не законные приказы.я не понимаю какое право имеет полиция при разговоре за возможное административное правонарушение (по сути за покурить в неположенном месте или проезд без билета) - применять оружие.Сделали замечание и все разъехались с миром.Если люди как кому кажется "быкуют" - то полиция может на таких передать дело в суд и позднее во всём разобраться, когда соберут доказательства.И ещё о реакции мужчины - а если его спутница была например беременна? или после операции? и данное распоряжение полиции "животом на пол" несло прямую угрозу её жизни, не говоря уже о чести и достоинстве, как бы кто поступал?а если в этот момент на неё уже наставили оружие?ещё раз говорю, чтобы сделать окончательные выводы о действии всех - нужно опрашивать свидетелей, посмотреть все видео, у суда наверное будет не легкая задача.Но конкретно моё субъективное мнение - полиция сама спровоцировала конфликт и применила не пропорциональную силу буквально на пустом месте.Возможно даже комуто просто захотелось выпендриваться перед напарницей остановив просто дорогую тачку.