Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

flyman, нічого дивного. Мій чоловік може легко набити пику після 0,5 л горілки, якщо ситуація потребує (але не жінці, жінок він принципово не б'є). А за руль не сяде навіть після 0,25л.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:39
flyman, нічого дивного. Мій чоловік може легко набити пику після 0,5 л горілки, якщо ситуація потребує (але не жінці, жінок він принципово не б'є). А за руль не сяде навіть після 0,25л.
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:42
непьющих в тот день не предлагали?
а после 0,200? или меньше 0,25л он не пьёт?
а трансгендеров?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 вер, 2023 17:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:45
"єто проісходіт" після спроби втекти.
Якщо ви порядний громадянин вам нема що приховувати, ви не від кого не тікаєте, ви знімаєте все на відео - то які проблеми? Ви викладаєте це в інет, ви пишите заяву, ви отримуєте суспільний резонанс - ви живий і копи покарані.
Але ж ніт, ви все життя комусь щось доводите і бикуєте там де цього робити не треба. Тож рано чи пізно ви знаходите те що шукаєте.
пс. впевнений що в даному випадку, дії копів не подобаються, в основному, тим хто не звик визнавати свої помилки. Бо власна важливість важливіша за життя - "понти нашє всьо".
Востаннє редагувалось equinox в Суб 02 вер, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:51
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Додано: Суб 02 вер, 2023 18:14
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
"спроба втекти" - це по суті непокора (це адміністративне правопорушення)
там в тот же день Черноморске - был захват заложников.
человека просто задержали и будут судить. (так это уголовка была)
Вы чуствуете разницу захват заложников и остановка ТЗ за административный проступок, которые полицейские на момент разговора с водительницей не могут даже доказать
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