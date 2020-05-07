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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:39

  flyman написав:згідно легенди майбутній жмур видудлив 0.5 л допінга і був бухий, щось не клеїться із швидкими і точними рухами коли його "крутили вдвох"

flyman, нічого дивного. Мій чоловік може легко набити пику після 0,5 л горілки, якщо ситуація потребує (але не жінці, жінок він принципово не б'є). А за руль не сяде навіть після 0,25л.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:42

  fler написав:Мій чоловік може легко набити пику після 0,5 л горілки,
непьющих в тот день не предлагали?
  fler написав:А за руль не сяде навіть після 0,25л.
а после 0,200? или меньше 0,25л он не пьёт?
  fler написав:жінок він принципово не б'є
а трансгендеров?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 вер, 2023 17:50, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:45

  uaprofi написав:
  Faceless написав:А вийшов він тільки ПІСЛЯ того як вже викликали підмогу, бо вочевидь не вийшло прост овтекти, вирішив "прискорити" процес.
Можливо й треба було одразу наставити зброю і на водійку і на пасажира і примусити вийти,


Вы смотрели видео внимательно?
Вы видели, что женщина просит детей звонить в 102?
Это происходит ещё до момента потасовки с трагическим исходом.
возможно уже в это момент полицейские на столько сильно превысили свои полномочия, что людьми они больше не воспринимаются, как силы правопорядка и люди пытаются спасти себя и вызвать 102. Но всё напрасно... :-(

"єто проісходіт" після спроби втекти.

Якщо ви порядний громадянин вам нема що приховувати, ви не від кого не тікаєте, ви знімаєте все на відео - то які проблеми? Ви викладаєте це в інет, ви пишите заяву, ви отримуєте суспільний резонанс - ви живий і копи покарані.

Але ж ніт, ви все життя комусь щось доводите і бикуєте там де цього робити не треба. Тож рано чи пізно ви знаходите те що шукаєте.

пс. впевнений що в даному випадку, дії копів не подобаються, в основному, тим хто не звик визнавати свої помилки. Бо власна важливість важливіша за життя - "понти нашє всьо".
Востаннє редагувалось equinox в Суб 02 вер, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:51

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  vitaliiangel написав:непьющих в тот день не предлагали?

Якщо людина не п'є, то вона або хвора, або велика падлюка (с)
:)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 18:14

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  equinox написав:"єто проісходіт" після спроби втекти.


"спроба втекти" - це по суті непокора (це адміністративне правопорушення)

там в тот же день Черноморске - был захват заложников.
человека просто задержали и будут судить. (так это уголовка была)

Вы чуствуете разницу захват заложников и остановка ТЗ за административный проступок, которые полицейские на момент разговора с водительницей не могут даже доказать
uaprofi
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