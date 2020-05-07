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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:39
flyman написав:
згідно легенди майбутній жмур видудлив 0.5 л допінга і був бухий, щось не клеїться із швидкими і точними рухами коли його "крутили вдвох"
flyman, нічого дивного. Мій чоловік може легко набити пику після 0,5 л горілки, якщо ситуація потребує (але не жінці, жінок він принципово не б'є). А за руль не сяде навіть після 0,25л.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:42
fler написав:
Мій чоловік може легко набити пику після 0,5 л горілки,
непьющих в тот день не предлагали?
fler написав:
А за руль не сяде навіть після 0,25л.
а после 0,200? или меньше 0,25л он не пьёт?
fler написав:
жінок він принципово не б'є
а трансгендеров?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 02 вер, 2023 17:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:45
uaprofi написав: Faceless написав:
А вийшов він тільки ПІСЛЯ того як вже викликали підмогу, бо вочевидь не вийшло прост овтекти, вирішив "прискорити" процес.
Можливо й треба було одразу наставити зброю і на водійку і на пасажира і примусити вийти,
Вы смотрели видео внимательно?
Вы видели, что женщина просит детей звонить в 102?
Это происходит ещё до момента потасовки с трагическим исходом.
возможно уже в это момент полицейские на столько сильно превысили свои полномочия, что людьми они больше не воспринимаются, как силы правопорядка и люди пытаются спасти себя и вызвать 102. Но всё напрасно...
"єто проісходіт" після спроби втекти.
Якщо ви порядний громадянин вам нема що приховувати, ви не від кого не тікаєте, ви знімаєте все на відео - то які проблеми? Ви викладаєте це в інет, ви пишите заяву, ви отримуєте суспільний резонанс - ви живий і копи покарані.
Але ж ніт, ви все життя комусь щось доводите і бикуєте там де цього робити не треба. Тож рано чи пізно ви знаходите те що шукаєте.
пс. впевнений що в даному випадку, дії копів не подобаються, в основному, тим хто не звик визнавати свої помилки. Бо власна важливість важливіша за життя - "понти нашє всьо".
Востаннє редагувалось equinox
в Суб 02 вер, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:51
vitaliiangel написав:
непьющих в тот день не предлагали?
Якщо людина не п'є, то вона або хвора, або велика падлюка (с)
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:14
equinox написав:
"єто проісходіт" після спроби втекти.
"спроба втекти" - це по суті непокора (це адміністративне правопорушення)
там в тот же день Черноморске - был захват заложников.
человека просто задержали и будут судить. (так это уголовка была)
Вы чуствуете разницу захват заложников и остановка ТЗ за административный проступок, который полицейские на момент разговора с водительницей не могут даже доказать
в одном случае - за подозрение в уголовном деянии человек просто задержан.
в другом за подозрение в административном правонарушении погибает от полицейской пули.
кстати суд на данный момент взял примерно мою точку зрения - полицейскому ограничители свободу, и предъявили обвинения в превышении полномочий.
даже не понимаю почему такое большое количества народа оправдывает в данной ситуации посути произвол полиции???
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:50
flyman написав: sashaqbl написав:
Вставлю і свої 5 копійок.
Як каже Лад, нє всьо так адназначно.
По-перше, на початку поліцейські поводили себе досить неграмотно. Дівчина поліцейський підвищувала голос і навіть хамила вбитому. Звісно, це була її реакція на його поведінку, але тим не менше.
По-друге, момент, коли вони спробували поїхати. На моою думку, вже тоді треба було діставати зброю і затримувати порушників, погрожуючи зброєю. При спробі виїхати - стріляти по колесах. Але це моя думка, я не знаю їхніх інструкцій.
По-третє, спроба затримання жінки. Це взагалі порнографія. Водій витягується з машини больовим прийомом на зап'ястя. Це я точно знаю, так як колись доводилось тренуватися разом поліцейськими. І при мінімально відпрацьованих навиках середньостатистична жінка спокійно викидає середньостатистичного чоловіка з машини і кладе мордою в асфальт. Чому цього не зробили - мабуть не вміють. Брак кваліфікації пояснюється браком кадрів - до війни некомплект у Львові був, наприклад 20-30%, в патрульній поліції навіть більше. Низькі зарплати, високе навантаження не сприяють високій кваліфікації. не думаю, що в Дніпрі ситуація краща.
По-четверте, знову ж таки, крутити в двох спортсмена, який почав опір - вони себе переоцінили.
Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.
згідно легенди майбутній жмур видудлив 0.5 л допінга і був бухий, щось не клеїться із швидкими і точними рухами коли його "крутили вдвох"
Не 0,5 крепчака а поменьше, наверно 350гр где то похоронный барон принял и остаток соска долакала
И потом не факт что оковытой, там бабки на вискарь Винтайма в коробочке и Хенесси 20ти летний есть, и от него не так дуреешь. Хотя по итогу как сидром с боярой обожрались поведение
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:53
uaprofi написав: equinox написав:
"єто проісходіт" після спроби втекти.
"спроба втекти" - це по суті непокора (це адміністративне правопорушення)
там в тот же день Черноморске - был захват заложников.
человека просто задержали и будут судить. (так это уголовка была)
Вы чуствуете разницу захват заложников и остановка ТЗ за административный проступок, который полицейские на момент разговора с водительницей не могут даже доказать
в одном случае - за подозрение в уголовном деянии человек просто задержан.
в другом за подозрение в административном правонарушении погибает от полицейской пули.
кстати суд на данный момент взял примерно мою точку зрения - полицейскому ограничители свободу, и предъявили обвинения в превышении полномочий.
даже не понимаю почему такое большое количества народа оправдывает в данной ситуации посути произвол полиции???
ой-ой що ж це коїться, людина просто порушила правила, просто намагалася втекти, просто погрожувала "замочити", просто напала-побила копів, а її за це вбили... ой лишенько, не можна ж так під час військоового стану.
Criminal Lives Matter!!!
Востаннє редагувалось equinox
в Суб 02 вер, 2023 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:57
beee написав:
Переубедили. Голосую за полицию.
Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.
За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу.
Новая молодая полиция и так полностью лишена каких либо полномочий в решении большинства вопросов по которым их вызывают.
А тут не то что сопротивление сотрудникам, а нападение.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:01
uaprofi написав:
кстати суд на данный момент взял примерно мою точку зрения - полицейскому ограничители свободу, и предъявили обвинения в превышении полномочий.
даже не понимаю почему такое большое количества народа оправдывает в данной ситуации посути произвол полиции???
Если полицейские начнут регулярно приходить домой с расквашенным фейсом, кто нормальный туда пойдет работать?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:03
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