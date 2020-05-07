Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Суб 02 вер, 2023 19:28

UA написав: beee написав: Переубедили. Голосую за полицию.



Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.

За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу. Переубедили. Голосую за полицию.Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу.

Новая молодая полиция и так полностью лишена каких либо полномочий в решении большинства вопросов по которым их вызывают.

А тут не то что сопротивление сотрудникам, а нападение. Новая молодая полиция и так полностью лишена каких либо полномочий в решении большинства вопросов по которым их вызывают.А тут не то что сопротивление сотрудникам, а нападение.

Меня один молодой качок-полицейский регулярно тормозит перед мостом на Осокорках. У меня машина немного мятая, суд идёт пол года, ремонтировать нельзя, виновник ДТП морозится.Каждый раз он остановит и ищет на что бы штраф выписать. Недавно встретил его в Славутиче. Ездит на недешевой БМВ. На днях он меня с детьми не пустил на съезд с моста на Осокорках домой, заставил ехать разворачиваться за два квартала. Такое вредное, глупое и противное создание.Всю мою жизнь эта молодая команда только карает, запрещает, штрафует, проверяет.Почему мне, плательщику им зарплаты (налогов) ни разу в жизни ничем не помогли?В последний раз, когда у меня вытянули кошелек, они сказали что нет смысла даже заяву писать, делать они ничего не будут.Почему в государстве запретов и перепусток я всем на свете должен? А мне ничего