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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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  #<1 ... 25262728>
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:28

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

UA написав:
  beee написав:Переубедили. Голосую за полицию.

Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.
За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу.

Новая молодая полиция и так полностью лишена каких либо полномочий в решении большинства вопросов по которым их вызывают.
А тут не то что сопротивление сотрудникам, а нападение.
Меня один молодой качок-полицейский регулярно тормозит перед мостом на Осокорках. У меня машина немного мятая, суд идёт пол года, ремонтировать нельзя, виновник ДТП морозится.
Каждый раз он остановит и ищет на что бы штраф выписать. Недавно встретил его в Славутиче. Ездит на недешевой БМВ. На днях он меня с детьми не пустил на съезд с моста на Осокорках домой, заставил ехать разворачиваться за два квартала. Такое вредное, глупое и противное создание.
Всю мою жизнь эта молодая команда только карает, запрещает, штрафует, проверяет.
Почему мне, плательщику им зарплаты (налогов) ни разу в жизни ничем не помогли?
В последний раз, когда у меня вытянули кошелек, они сказали что нет смысла даже заяву писать, делать они ничего не будут.
Почему в государстве запретов и перепусток я всем на свете должен? А мне ничего
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:32

  beee написав:Почему в государстве запретов и перепусток я всем на свете должен? А мне ничего
может для того чтобы всё изменить? или кто то должен прийти и изменить этот мир, а вы в кафешке посидите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 20:50

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

uaprofi написав:
  Faceless написав:А вийшов він тільки ПІСЛЯ того як вже викликали підмогу, бо вочевидь не вийшло прост овтекти, вирішив "прискорити" процес.
Можливо й треба було одразу наставити зброю і на водійку і на пасажира і примусити вийти,


Вы смотрели видео внимательно?
Вы видели, что женщина просит детей звонить в 102?
Это происходит ещё до момента потасовки с трагическим исходом.
возможно уже в это момент полицейские на столько сильно превысили свои полномочия, что людьми они больше не воспринимаются, как силы правопорядка и люди пытаются спасти себя и вызвать 102. Но всё напрасно... :-(


Дивився уважно, і про поліцію вони обидва говорили. Також по відео видно, що водійка просто комедію ламала і верещала чисто на камеру, одночасно дітям, вже іншим голосом, каже - ви ж знімаєте? Тобто бидло спеціально провокувало поліцію. Ні про яке "спасті сєбя" і не йде.
Нічого поліцейські на той момент не перевищили, жінка спробувала закрити вікно й поїхати, їй не дали. Бидло отримало кулю яку заслуговувало, дярві тій варто теж пару років дати за напад на поліцейських
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 20:53

  Евгений Н. написав:Интересно вот насколько арендатор готов вложиться, не имея при этом никаких гарантий что его оставят там жить годами?
они давние знакомые. я вроде обозначил это. Конечно с чужими этот джентельменский финт невозможен. Всё на доверии. В маленьких городах вообще все иначе, на тебя не смотрят как на дойную корову.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 21:16

  vitaliiangel написав:
  Евгений Н. написав:Интересно вот насколько арендатор готов вложиться, не имея при этом никаких гарантий что его оставят там жить годами?
они давние знакомые. я вроде обозначил это. Конечно с чужими этот джентельменский финт невозможен. Всё на доверии. В маленьких городах вообще все иначе, на тебя не смотрят как на дойную корову.

нельзя было мне 15 лет назад это подсказать). я бы в этом конченном диите не страдал бы с алкашами. был бы уже международником
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 21:33

  beee написав:нельзя было мне 15 лет назад это подсказать). я бы в этом конченном диите не страдал бы с алкашами. был бы уже международником
я сам только недавно понял зачем эта война и остальные трудности / проблемы
вдобавок Женя Звонков вдохновил. такие люди меняют мир.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 вер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 21:36

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

Є відео вуличної камери, зафіксувавшої грубе порушення правил, розворот з крайнього правого ряду через подвійну, і що за кермом був чоловік. Він був трохи напідпитку, тому при зупинці його замінила дружина, поліцейські цього не помітили, і саме дружині намагались скласти протокол про порушення. А вона, усвідомлюючи наявність порушення, замість просто погодитись зі штрафом, почала ламати комедію, яка переросла в драму, а закінчилась трагедією. Ця сімейна пара штраф розміняла на життя чоловіка.
olmyb
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:03

olmyb це ваша сторона медалі , але суддя прийняв зважене рішення.
Рішення відповідно кваліфікації.
Як на мене, щось останнім часом пішла команда ФАС. Сильно сині активізовані в тих речах, до яких раніше їм було байдуже, від слова зовсім.
Почали мирняк щемити , бюджети поповнювати . Валять постанови і все, щось не подобається - в суд. Як маєш донатити на хлопців, то відложи 340 грн .
Напевно установку дали - хто не робить кількість протоколів - на передок.
Синіх упирів це сильно мотивує.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:04

  olmyb написав:Є відео вуличної камери, зафіксувавшої грубе порушення правил, розворот з крайнього правого ряду через подвійну, і що за кермом був чоловік. Він був трохи напідпитку, тому при зупинці його замінила дружина, поліцейські цього не помітили, і саме дружині намагались скласти протокол про порушення. А вона, усвідомлюючи наявність порушення, замість просто погодитись зі штрафом, почала ламати комедію, яка переросла в драму, а закінчилась трагедією. Ця сімейна пара штраф розміняла на життя чоловіка.

370 грн. зажали жлоби
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:11

BIGor він напевно ковідну тисячу не отримував, тут одною рукю дають, позначать- потім вигребуть все назад , навіть дихаєш не в так партії - значить винен.
Goodman
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