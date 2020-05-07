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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 вер, 2023 19:28
UA написав: beee написав:
Переубедили. Голосую за полицию.
Вспомнил, что первый приезд в Киев меня поразил тем, что меня пропустили на пешеходном переходе.
За 5 лет учебы в Днепре, этого не было ни разу.
Новая молодая полиция и так полностью лишена каких либо полномочий в решении большинства вопросов по которым их вызывают.
А тут не то что сопротивление сотрудникам, а нападение.
Меня один молодой качок-полицейский регулярно тормозит перед мостом на Осокорках. У меня машина немного мятая, суд идёт пол года, ремонтировать нельзя, виновник ДТП морозится.
Каждый раз он остановит и ищет на что бы штраф выписать. Недавно встретил его в Славутиче. Ездит на недешевой БМВ. На днях он меня с детьми не пустил на съезд с моста на Осокорках домой, заставил ехать разворачиваться за два квартала. Такое вредное, глупое и противное создание.
Всю мою жизнь эта молодая команда только карает, запрещает, штрафует, проверяет.
Почему мне, плательщику им зарплаты (налогов) ни разу в жизни ничем не помогли?
В последний раз, когда у меня вытянули кошелек, они сказали что нет смысла даже заяву писать, делать они ничего не будут.
Почему в государстве запретов и перепусток я всем на свете должен? А мне ничего
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beee
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:32
beee написав:
Почему в государстве запретов и перепусток я всем на свете должен? А мне ничего
может для того чтобы всё изменить? или кто то должен прийти и изменить этот мир, а вы в кафешке посидите.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:50
uaprofi написав: Faceless написав:
А вийшов він тільки ПІСЛЯ того як вже викликали підмогу, бо вочевидь не вийшло прост овтекти, вирішив "прискорити" процес.
Можливо й треба було одразу наставити зброю і на водійку і на пасажира і примусити вийти,
Вы смотрели видео внимательно?
Вы видели, что женщина просит детей звонить в 102?
Это происходит ещё до момента потасовки с трагическим исходом.
возможно уже в это момент полицейские на столько сильно превысили свои полномочия, что людьми они больше не воспринимаются, как силы правопорядка и люди пытаются спасти себя и вызвать 102. Но всё напрасно...
Дивився уважно, і про поліцію вони обидва говорили. Також по відео видно, що водійка просто комедію ламала і верещала чисто на камеру, одночасно дітям, вже іншим голосом, каже - ви ж знімаєте? Тобто бидло спеціально провокувало поліцію. Ні про яке "спасті сєбя" і не йде.
Нічого поліцейські на той момент не перевищили, жінка спробувала закрити вікно й поїхати, їй не дали. Бидло отримало кулю яку заслуговувало, дярві тій варто теж пару років дати за напад на поліцейських
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Faceless
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:53
Евгений Н. написав:
Интересно вот насколько арендатор готов вложиться, не имея при этом никаких гарантий что его оставят там жить годами?
они давние знакомые. я вроде обозначил это. Конечно с чужими этот джентельменский финт невозможен. Всё на доверии. В маленьких городах вообще все иначе, на тебя не смотрят как на дойную корову.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:16
vitaliiangel написав: Евгений Н. написав:
Интересно вот насколько арендатор готов вложиться, не имея при этом никаких гарантий что его оставят там жить годами?
они давние знакомые. я вроде обозначил это. Конечно с чужими этот джентельменский финт невозможен. Всё на доверии. В маленьких городах вообще все иначе, на тебя не смотрят как на дойную корову.
нельзя было мне 15 лет назад это подсказать). я бы в этом конченном диите не страдал бы с алкашами. был бы уже международником
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beee
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:33
beee написав:
нельзя было мне 15 лет назад это подсказать). я бы в этом конченном диите не страдал бы с алкашами. был бы уже международником
я сам только недавно понял зачем эта война и остальные трудности / проблемы
вдобавок Женя Звонков вдохновил. такие люди меняют мир.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 02 вер, 2023 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:36
Є відео вуличної камери, зафіксувавшої грубе порушення правил, розворот з крайнього правого ряду через подвійну, і що за кермом був чоловік. Він був трохи напідпитку, тому при зупинці його замінила дружина, поліцейські цього не помітили, і саме дружині намагались скласти протокол про порушення. А вона, усвідомлюючи наявність порушення, замість просто погодитись зі штрафом, почала ламати комедію, яка переросла в драму, а закінчилась трагедією. Ця сімейна пара штраф розміняла на життя чоловіка.
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olmyb
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:03
olmyb це ваша сторона медалі , але суддя прийняв зважене рішення.
Рішення відповідно кваліфікації.
Як на мене, щось останнім часом пішла команда ФАС. Сильно сині активізовані в тих речах, до яких раніше їм було байдуже, від слова зовсім.
Почали мирняк щемити , бюджети поповнювати . Валять постанови і все, щось не подобається - в суд. Як маєш донатити на хлопців, то відложи 340 грн .
Напевно установку дали - хто не робить кількість протоколів - на передок.
Синіх упирів це сильно мотивує.
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Goodman
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:04
olmyb написав:
Є відео вуличної камери, зафіксувавшої грубе порушення правил, розворот з крайнього правого ряду через подвійну, і що за кермом був чоловік. Він був трохи напідпитку, тому при зупинці його замінила дружина, поліцейські цього не помітили, і саме дружині намагались скласти протокол про порушення. А вона, усвідомлюючи наявність порушення, замість просто погодитись зі штрафом, почала ламати комедію, яка переросла в драму, а закінчилась трагедією. Ця сімейна пара штраф розміняла на життя чоловіка.
370 грн. зажали жлоби
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BIGor
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:11
BIGor він напевно ковідну тисячу не отримував, тут одною рукю дають, позначать- потім вигребуть все назад , навіть дихаєш не в так партії - значить винен.
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