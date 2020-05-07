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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:18

Goodman , за час війни чимало людей дали слабинку , вважаючи, що війна все спише.
Чимало військових на отих всіх безномерних автомобілях їздить нетверезими. На деокупованих територіях люди під маркою «да я тут таке пережив, де ви мусора погані тоді були?!» дозволяють собі казна що. Це нормально, що приводять до тями.

Ркацителі в Дніпрі сам знайшов свою загибель.


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:25

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  sashaqbl написав:Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.
Какой нож, какая дистанция? Насколько я понял, бык избивал полицейскую. Можно было выпустить обойму по ногам, рукам итп Не было бы предъяв полицмену
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:52

Hotab ну тоді хай пробачають, простий люд на потоках не сидить, гроші не карбує.
Всі ці "наведення порядку" формує тільки ставлення до того порядку.
Як на мене , поліція в конфлікті теж пішла на форс, стрілець теж вправний.
Витягти. підготувати зброю, здійснити прицільні постріли, потрапити в ціль, гарантовано завалити.... дай Боже нам такої вправності всім воїнам захисникам.
Goodman
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