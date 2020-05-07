Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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Goodman , за час війни чимало людей дали слабинку , вважаючи, що війна все спише. Чимало військових на отих всіх безномерних автомобілях їздить нетверезими. На деокупованих територіях люди під маркою «да я тут таке пережив, де ви мусора погані тоді були?!» дозволяють собі казна що. Це нормально, що приводять до тями.
sashaqbl написав:Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.
Какой нож, какая дистанция? Насколько я понял, бык избивал полицейскую. Можно было выпустить обойму по ногам, рукам итп Не было бы предъяв полицмену
Hotab ну тоді хай пробачають, простий люд на потоках не сидить, гроші не карбує. Всі ці "наведення порядку" формує тільки ставлення до того порядку. Як на мене , поліція в конфлікті теж пішла на форс, стрілець теж вправний. Витягти. підготувати зброю, здійснити прицільні постріли, потрапити в ціль, гарантовано завалити.... дай Боже нам такої вправності всім воїнам захисникам.