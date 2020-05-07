Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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Goodman , за час війни чимало людей дали слабинку , вважаючи, що війна все спише. Чимало військових на отих всіх безномерних автомобілях їздить нетверезими. На деокупованих територіях люди під маркою «да я тут таке пережив, де ви мусора погані тоді були?!» дозволяють собі казна що. Це нормально, що приводять до тями.
sashaqbl написав:Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.
Какой нож, какая дистанция? Насколько я понял, бык избивал полицейскую. Можно было выпустить обойму по ногам, рукам итп Не было бы предъяв полицмену
Hotab ну тоді хай пробачають, простий люд на потоках не сидить, гроші не карбує. Всі ці "наведення порядку" формує тільки ставлення до того порядку. Як на мене , поліція в конфлікті теж пішла на форс, стрілець теж вправний. Витягти. підготувати зброю, здійснити прицільні постріли, потрапити в ціль, гарантовано завалити.... дай Боже нам такої вправності всім воїнам захисникам.
Goodman я не знаю точно, але під час війни і поліцаїв начебто трохи муштрують в стрільбі. Тобто дуже ймовірно, що за останні півроку він кілька разів був в тирі (на полігоні). Тому попасти в кількох метрів там не буде складно.
і хай пробачають, простий люд на потоках не сидить, гроші не карбує.
Щодо вашого ставлення до порядку… Ну якщо людина заливається і сідає за кермо, то у неї як мінімум має бути зайвих 11 кгрн.. А інакше для чого на це йти? Ви ж не йдете в аеропорт, якщо у вас нема грошей на квиток на літак.
Faceless написав:Нічого поліцейські на той момент не перевищили, жінка спробувала закрити вікно й поїхати, їй не дали.
почему не дали уехать? какое на это было основание? считаете что она виновна - номера пробили, на камере фигуранты зафиксированы, собираете доказательства и подавайте в суд. люди вину не признали. отпускайте их с миром.
кстати ещё не известно, чем бы эта вся история закончилась - будь бы в машине тоже оружие... возможно ещё большей трагедией... а возможно бы никто лишний раз не провоцировал бы конфликт
почему не дали уехать? какое на это было основание?
Я так понял у вас в жизни особо ничего не изменилось, все так же сидите на чем-то прикольном. А где это у нас предусмотрено такое, что если нарушитель пдд говорит «я не дам документы и дышать в драгер я не буду» , то его отпускают и все? Какими инструкциями? Кто и как будет потом доказывать алкоголь, отсутствие документов, как выяснять кто это вообще был за рулем, ведь водить чужие машины у нас не запрещено. Может целый отдел следственный надо дополнительно , чтобы выяснять и доказывать ПОТОМ то, что должно быть оформлено и доказано на дороге???
Пора на входе в форум примитивный тест на интеллект ставить, чтобы «профи» шли на кидстаф рассуждать, как надо.
Я смотрю тут публика вообще наглухо отбитая заходит написать какую-то дичь.
uaprofi написав:считаете что она виновна - номера пробили, на камере фигуранты зафиксированы, собираете доказательства и подавайте в суд. люди вину не признали. отпускайте их с миром.
зачем тогда вообще полиция, если всех пьяных и нарушителей отпускать "с миром"? в 1м же заседании суда такое дело рассыпется, личности не установлены, теста на алкоголь не было. То что делали полицейские как раз и было "собиранием доказательств".