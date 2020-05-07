Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Суб 02 вер, 2023 23:34



почему не дали уехать?

какое на это было основание?



Я так понял у вас в жизни особо ничего не изменилось, все так же сидите на чем-то прикольном.А где это у нас предусмотрено такое, что если нарушитель пдд говорит «я не дам документы и дышать в драгер я не буду» , то его отпускают и все? Какими инструкциями?Кто и как будет потом доказывать алкоголь, отсутствие документов, как выяснять кто это вообще был за рулем, ведь водить чужие машины у нас не запрещено. Может целый отдел следственный надо дополнительно , чтобы выяснять и доказывать ПОТОМ то, что должно быть оформлено и доказано на дороге???Пора на входе в форум примитивный тест на интеллект ставить, чтобы «профи» шли на кидстаф рассуждать, как надо.Я смотрю тут публика вообще наглухо отбитая заходит написать какую-то дичь.