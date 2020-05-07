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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 26272829>
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:18

Goodman , за час війни чимало людей дали слабинку , вважаючи, що війна все спише.
Чимало військових на отих всіх безномерних автомобілях їздить нетверезими. На деокупованих територіях люди під маркою «да я тут таке пережив, де ви мусора погані тоді були?!» дозволяють собі казна що. Це нормально, що приводять до тями.

Ркацителі в Дніпрі сам знайшов свою загибель.


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:25

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  sashaqbl написав:Але на момент активного нападу поліцейський діяв, на мою думку, абсолютно правильно. Оцінити адекватно ризики в такій ситуації дуже важко. Нападник був фізично краще підготовлений, дистанція достатньо мала, на такій дистанції пістолет майже завжди програє ножу, з неозброєним, але фізично краще підготовленим противником теж є шанс програти. Тому треба було знешкоджувати нападника максимально швидко, що він і зробив. Наскільки це відповідає законодавству - хз.
Какой нож, какая дистанция? Насколько я понял, бык избивал полицейскую. Можно было выпустить обойму по ногам, рукам итп Не было бы предъяв полицмену
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:52

Hotab ну тоді хай пробачають, простий люд на потоках не сидить, гроші не карбує.
Всі ці "наведення порядку" формує тільки ставлення до того порядку.
Як на мене , поліція в конфлікті теж пішла на форс, стрілець теж вправний.
Витягти. підготувати зброю, здійснити прицільні постріли, потрапити в ціль, гарантовано завалити.... дай Боже нам такої вправності всім воїнам захисникам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:03

Goodman я не знаю точно, але під час війни і поліцаїв начебто трохи муштрують в стрільбі. Тобто дуже ймовірно, що за останні півроку він кілька разів був в тирі (на полігоні). Тому попасти в кількох метрів там не буде складно.

і хай пробачають, простий люд на потоках не сидить, гроші не карбує.



Щодо вашого ставлення до порядку… Ну якщо людина заливається і сідає за кермо, то у неї як мінімум має бути зайвих 11 кгрн.. А інакше для чого на це йти? Ви ж не йдете в аеропорт, якщо у вас нема грошей на квиток на літак.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:28

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  Faceless написав:Нічого поліцейські на той момент не перевищили, жінка спробувала закрити вікно й поїхати, їй не дали.


почему не дали уехать?
какое на это было основание?
считаете что она виновна - номера пробили, на камере фигуранты зафиксированы, собираете доказательства и подавайте в суд.
люди вину не признали. отпускайте их с миром.

кстати ещё не известно, чем бы эта вся история закончилась - будь бы в машине тоже оружие... возможно ещё большей трагедией... а возможно бы никто лишний раз не провоцировал бы конфликт
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:34

uaprofi ,


почему не дали уехать?
какое на это было основание?

Я так понял у вас в жизни особо ничего не изменилось, все так же сидите на чем-то прикольном.
А где это у нас предусмотрено такое, что если нарушитель пдд говорит «я не дам документы и дышать в драгер я не буду» , то его отпускают и все? Какими инструкциями?
Кто и как будет потом доказывать алкоголь, отсутствие документов, как выяснять кто это вообще был за рулем, ведь водить чужие машины у нас не запрещено. Может целый отдел следственный надо дополнительно , чтобы выяснять и доказывать ПОТОМ то, что должно быть оформлено и доказано на дороге???

Пора на входе в форум примитивный тест на интеллект ставить, чтобы «профи» шли на кидстаф рассуждать, как надо.

Я смотрю тут публика вообще наглухо отбитая заходит написать какую-то дичь.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:45

Hotab я про заливається з вами однієї думки, а ось просто щемити собі в радість.... це вже збочення.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 00:08

  uaprofi написав:считаете что она виновна - номера пробили, на камере фигуранты зафиксированы, собираете доказательства и подавайте в суд.
люди вину не признали. отпускайте их с миром.
зачем тогда вообще полиция, если всех пьяных и нарушителей отпускать "с миром"? в 1м же заседании суда такое дело рассыпется, личности не установлены, теста на алкоголь не было. То что делали полицейские как раз и было "собиранием доказательств".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 00:19

Для порівняння як працює Канадська поліція. Вождь чинив спротив арешту. І зацініть які здорові/амбали канадські копи.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 00:30

  Hotab написав:uaprofi ,


почему не дали уехать?
какое на это было основание?

Я так понял у вас в жизни особо ничего не изменилось, все так же сидите на чем-то прикольном.
А где это у нас предусмотрено такое, что если нарушитель пдд говорит «я не дам документы и дышать в драгер я не буду» , то его отпускают и все? Какими инструкциями?
Кто и как будет потом доказывать алкоголь, отсутствие документов, как выяснять кто это вообще был за рулем, ведь водить чужие машины у нас не запрещено. Может целый отдел следственный надо дополнительно , чтобы выяснять и доказывать ПОТОМ то, что должно быть оформлено и доказано на дороге???

Пора на входе в форум примитивный тест на интеллект ставить, чтобы «профи» шли на кидстаф рассуждать, как надо.

Я смотрю тут публика вообще наглухо отбитая заходит написать какую-то дичь.


сидят на улице в темноте кучка дамочек на детской площадке, курят, кричат, песни Цоя слушают в комендантский час... короче возможно нарушают - всё на те же 340 грн.
Приезжает экипаж полиции, а они в рассыпную.
Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?
Ну а шо делать как устанавливать их личности?

и ещё касательно сабжовой темы - полиция могла ограничиться замечанием (предупреждением) и отпустить людей с миром, а не провоцировать новые правонарушения, строить из себя крутых ребят и судей и затем проводить приговор в исполнение.
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 03 вер, 2023 00:38, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi
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