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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 вер, 2023 00:33
uaprofi написав:
Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?
По ногах стріляти а потім і до інших бичків почне доходити
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Додано: Нед 03 вер, 2023 00:40
uaprofi
,
Приезжает экипаж полиции, а они в рассыпную.
Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?
Ну а шо делать как устанавливать их личности?
Вам не удастся , корчя из себя обезьяну, никого уже удивить. Вы все показали еще в ковидной ветке.
Добавляйте в свою изумительную историю «дамочки в ответ на просьбу показать документы начали замахиваться с целью ударить бутылками по голове девушку-полисмена», и да, они будут расстреляны. Законно.
Я так понимаю уметь в логику и ассоциации , оно если на школьных уроках геометрии не привилось, то уже не появляется потом?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 03 вер, 2023 00:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 00:41
Ukrainian написав: uaprofi написав:
Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?
По ногах стріляти а потім і до інших бичків почне доходити
кто на красный свет дорогу переходит и убегает, без билета в електричке ездит и убегает, перфоратор ночью достал и шумит - всех стрелять если убегают?
сейчас вроде кому пострелять охота - ведь есть же где?
или бесстрашные могут стрелять только по безоружным?
кроме того так можно всех нарушителей перестрелять остануться только законопослушные граждане.
даже штраф за административку некому выписать будет.
зачем тогда нужна будет полиция?
Востаннє редагувалось uaprofi
в Нед 03 вер, 2023 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 00:45
uaprofi написав: Ukrainian написав: uaprofi написав:
Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?
По ногах стріляти а потім і до інших бичків почне доходити
кто на красный свет дорогу переходит и убегает, без билета в електричке ездит и убегает, перфоратор ночью достал и шумит - всех стрелять если убегают?
Це уже не робота поліції.
ПС дивився відео як працюють копи в Канаді ? Ніхто з биками не церемониться. Нігде. В штатах вождя за таке взагалі б або шокером в лупили або пристрелили. Не бикуй і буде тобі щастя.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 00:51
Ukrainian написав:
ПС дивився відео як працюють копи в Канаді ? Ніхто з биками не церемониться. Нігде. В штатах вождя за таке взагалі б або шокером в лупили або пристрелили. Не бикуй і буде тобі щастя.
мы же не в САЩ или Канаде.
У нас же своё понятия о страведливости.
Українці вільні та свободолюбиві люди, згодні?
навіщо нам як в штатах?
крім того то відео дивитись не можу так як там треба в акаунт заходити, може там якийсь жах показують
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Додано: Нед 03 вер, 2023 00:54
Ukrainian написав: uaprofi написав:
кто на красный свет дорогу переходит и убегает, без билета в електричке ездит и убегает, перфоратор ночью достал и шумит - всех стрелять если убегают?
Це уже не робота поліції.
что именно на ваш взгляд не работа полиции из вышеперечисленного?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 00:59
Hotab написав:
Я так понимаю уметь в логику и ассоциации , оно если на школьных уроках геометрии не привилось, то уже не появляется потом?
про геометрию с Вами согласен - развивает логику.
что скажите про философию?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 01:05
uaprofi написав: Ukrainian написав: uaprofi написав:
кто на красный свет дорогу переходит и убегает, без билета в електричке ездит и убегает, перфоратор ночью достал и шумит - всех стрелять если убегают?
Це уже не робота поліції.
что именно на ваш взгляд не работа полиции из вышеперечисленного?
Усе
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Додано: Нед 03 вер, 2023 01:07
uaprofi написав: Ukrainian написав:
ПС дивився відео як працюють копи в Канаді ? Ніхто з биками не церемониться. Нігде. В штатах вождя за таке взагалі б або шокером в лупили або пристрелили. Не бикуй і буде тобі щастя.
мы же не в САЩ или Канаде.
У нас же своё понятия о страведливости.
Українці вільні та свободолюбиві люди, згодні?
навіщо нам як в штатах?
крім того то відео дивитись не можу так як там треба в акаунт заходити, може там якийсь жах показують
Тобто пропонуєш розвести анархію в Україні ? Бикувати до поліції нічого спільного з волею та свободою немає. Навіщо демагогію розводити ?
А ти зайди і подивися не лінуйся
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Додано: Нед 03 вер, 2023 01:48
Goodman написав:Hotab
ну тоді хай пробачають, простий люд на потоках не сидить, гроші не карбує.
Всі ці "наведення порядку" формує тільки ставлення до того порядку.
Як на мене , поліція в конфлікті теж пішла на форс, стрілець теж вправний.
Витягти. підготувати зброю, здійснити прицільні постріли, потрапити в ціль, гарантовано завалити.... дай Боже нам такої вправності всім воїнам захисникам.
Готовый спецназовец?
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