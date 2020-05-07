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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 03:24

  Ukrainian написав:Для порівняння як працює Канадська поліція. Вождь чинив спротив арешту. І зацініть які здорові/амбали канадські копи.
...8bD-Oz9T_rU...

В Вашем видео абсолютно не видно никакого спротиву вождя. Он спокойно вышел из машины, по-видимому, по требованию полицейского, подошёл к нему абсолютно спокойно. А вот второй полицейский налетел как бешеный. Сопротивления нигде не видно. За что его скрутили не известно. А вот лицо у него хорошо разбито. И мы не знаем, чем это всё закончилось. Вполне возможно, наказанием полицейского.
В штатах вождя за таке взагалі б або шокером в лупили або пристрелили.

Два вопроса.
1. За що "таке"?
2. Так шокером или пристрелили? Это сильно разные вещи.

О нашей ситуации в Днепре.
Повторю ещё раз.
Пострадавшие - нарушители, но не преступники. Вели себя неправильно. Но не совершили ничего, заслуживающего смерти.
Пример.
Вызов на дом - пьяный муж избивает жену (не знаю, как сейчас, но раньше милиция очень не любила такие вызовы, думаю, и сегодня тоже). Приезжает полиция. Мужик, разгоряченный водкой и дракой с женой, начинает/пытается драться с полицией. Его надо расстрелять? Чтобы не было вопросов, я этого мужика осуждаю, женщину бить нельзя, это не обсуждается.
Не берусь судить ни Силогаву, ни патрульного. Надо внимательно рассматривать все видеозаписи полностью, а не кусочки.
Меня, кстати, удивляет настолько оперативное появление этих кусочков в СМИ. Как-то... необычно и, насколько понимаю, не совсем законно.
Да и остальное...
Государственное бюро расследований не может подтвердить информацию об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого 29 августа в Днепре застрелил полицейский.

Об этом советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона.

По ее словам, ранее в бюро отмечали: "есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда произошел инцидент с полицейскими". Пока официальные результаты экспертиз еще не готовы.

"Пока я не могу подтвердить, что те результаты (экспертизы — Ред.), которые в Интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение о количестве алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов", — заявила она.

https://tsn.ua/ru/ukrayina/byl-li-pogibshiy-vo-vremya-strelby-v-dnepre-pyanym-v-dbr-sdelali-zayavlenie-2400862.html. Это уже 31.08. А цифры о содержании алкоголя в крови публиковались значительно раньше.

Удивляет, как дружно все осуждают сталинские "тройки" (которые, кстати, далеко не всех приговаривали к расстрелу) и тут же готовы дать право на убийство одному-двум полицейским. Есть у кого-то уверенность, что все полицейские у нас честные и благородные рыцари без страха и упрёка? При большом желании можно спровоцировать почти любого человека. Может, у полицейского какая-то обида на вас (к примеру, вы увели у него девушку или даже жену) и ему хочется отомстить.
Поэтому и говорю - должны быть чёткие протоколы действий полиции в разных ситуациях. О каких-то, возможно, надо рассказать в СМИ, чтобы обычный человек знал, в каких случаях полиция может применить оружие.
Я, например, не знаю, имеет ли право патрульная полиция силой вытаскивать человека из машины. Оправдывающее это - а вы знаете? Или из соображений "революционной необходимости"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 04:48

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  ЛАД написав:В Вашем видео абсолютно не видно никакого спротиву вождя.

Дивись повне відео там усе є

До речі зверни увагу що коменти відключені щоб запобігти провокаціям, свобода слова вона така.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 04:49

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  ЛАД написав:Или из соображений "революционной необходимости"?

В країні війна не час розводити анархію та підігравати ворогові
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 06:33

  ЛАД написав:Удивляет, как дружно все осуждают сталинские "тройки" (которые, кстати, далеко не всех приговаривали к расстрелу) и тут же готовы дать право на убийство одному-двум полицейским.
сколько людей убили тройки и сколько украинские полицейские скажем за 30 лет?
  ЛАД написав:Пострадавшие - нарушители, но не преступники.
то есть бить полицейского при исполнении не преступление?

Статья 348 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего
Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, а также члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка наказываются лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Статья 348 УК Украины с изменениями 2023 год (Уголовный кодекс Украины, УКУ) №2341-III от 05.04.2001, редакция от 05.01.2022

я надеюсь у вас есть ссылка на закон, по которому бить полицейских это админ.правонарушение.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 07:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 06:43

  uaprofi написав:сидят на улице в темноте кучка дамочек на детской площадке, курят, кричат, песни Цоя слушают в комендантский час... короче возможно нарушают - всё на те же 340 грн.
Приезжает экипаж полиции, а они в рассыпную.
Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?
Ну а шо делать как устанавливать их личности?
нападение на полицейских в вашем кейсе есть или нет? если есть - да огонь на поражение. Если нет, это уже проблема полиции как их догнать, чтобы проверить документы и выписать штраф. Они за это деньги получают.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 07:44

  uaprofi написав:
  Hotab написав:Я так понимаю уметь в логику и ассоциации , оно если на школьных уроках геометрии не привилось, то уже не появляется потом?


про геометрию с Вами согласен - развивает логику.
что скажите про философию?

Скажу, что пишущий неверно слово «скажете» вряд ли умеет в философию, так как явно слишком мало книг в жизни прочитал. Если допускает такие ошибки. :lol:
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