Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

В Вашем видео абсолютно не видно никакого спротиву вождя. Он спокойно вышел из машины, по-видимому, по требованию полицейского, подошёл к нему абсолютно спокойно. А вот второй полицейский налетел как бешеный. Сопротивления нигде не видно. За что его скрутили не известно. А вот лицо у него хорошо разбито. И мы не знаем, чем это всё закончилось. Вполне возможно, наказанием полицейского.
В штатах вождя за таке взагалі б або шокером в лупили або пристрелили.
Два вопроса.
1. За що "таке"?
2. Так шокером или пристрелили? Это сильно разные вещи.
О нашей ситуации в Днепре.
Повторю ещё раз.
Пострадавшие - нарушители, но не преступники. Вели себя неправильно. Но не совершили ничего, заслуживающего смерти.
Пример.
Вызов на дом - пьяный муж избивает жену (не знаю, как сейчас, но раньше милиция очень не любила такие вызовы, думаю, и сегодня тоже). Приезжает полиция. Мужик, разгоряченный водкой и дракой с женой, начинает/пытается драться с полицией. Его надо расстрелять? Чтобы не было вопросов, я этого мужика осуждаю, женщину бить нельзя, это не обсуждается.
Не берусь судить ни Силогаву, ни патрульного. Надо внимательно рассматривать все видеозаписи полностью, а не кусочки.
Меня, кстати, удивляет настолько оперативное появление этих кусочков в СМИ. Как-то... необычно и, насколько понимаю, не совсем законно.
Да и остальное...
Государственное бюро расследований не может подтвердить информацию об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого 29 августа в Днепре застрелил полицейский.
Об этом советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона.
По ее словам, ранее в бюро отмечали: "есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда произошел инцидент с полицейскими". Пока официальные результаты экспертиз еще не готовы.
"Пока я не могу подтвердить, что те результаты (экспертизы — Ред.), которые в Интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение о количестве алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов", — заявила она.
Удивляет, как дружно все осуждают сталинские "тройки" (которые, кстати, далеко не всех приговаривали к расстрелу) и тут же готовы дать право на убийство одному-двум полицейским. Есть у кого-то уверенность, что все полицейские у нас честные и благородные рыцари без страха и упрёка? При большом желании можно спровоцировать почти любого человека. Может, у полицейского какая-то обида на вас (к примеру, вы увели у него девушку или даже жену) и ему хочется отомстить.
Поэтому и говорю - должны быть чёткие протоколы действий полиции в разных ситуациях. О каких-то, возможно, надо рассказать в СМИ, чтобы обычный человек знал, в каких случаях полиция может применить оружие.
Я, например, не знаю, имеет ли право патрульная полиция силой вытаскивать человека из машины. Оправдывающее это - а вы знаете? Или из соображений "революционной необходимости"?