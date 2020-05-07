Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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Ukrainian написав:Для порівняння як працює Канадська поліція. Вождь чинив спротив арешту. І зацініть які здорові/амбали канадські копи. ...8bD-Oz9T_rU...
В Вашем видео абсолютно не видно никакого спротиву вождя. Он спокойно вышел из машины, по-видимому, по требованию полицейского, подошёл к нему абсолютно спокойно. А вот второй полицейский налетел как бешеный. Сопротивления нигде не видно. За что его скрутили не известно. А вот лицо у него хорошо разбито. И мы не знаем, чем это всё закончилось. Вполне возможно, наказанием полицейского.
В штатах вождя за таке взагалі б або шокером в лупили або пристрелили.
Два вопроса. 1. За що "таке"? 2. Так шокером или пристрелили? Это сильно разные вещи.
О нашей ситуации в Днепре. Повторю ещё раз. Пострадавшие - нарушители, но не преступники. Вели себя неправильно. Но не совершили ничего, заслуживающего смерти. Пример. Вызов на дом - пьяный муж избивает жену (не знаю, как сейчас, но раньше милиция очень не любила такие вызовы, думаю, и сегодня тоже). Приезжает полиция. Мужик, разгоряченный водкой и дракой с женой, начинает/пытается драться с полицией. Его надо расстрелять? Чтобы не было вопросов, я этого мужика осуждаю, женщину бить нельзя, это не обсуждается. Не берусь судить ни Силогаву, ни патрульного. Надо внимательно рассматривать все видеозаписи полностью, а не кусочки. Меня, кстати, удивляет настолько оперативное появление этих кусочков в СМИ. Как-то... необычно и, насколько понимаю, не совсем законно. Да и остальное...
Государственное бюро расследований не может подтвердить информацию об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого 29 августа в Днепре застрелил полицейский.
Об этом советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона.
По ее словам, ранее в бюро отмечали: "есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда произошел инцидент с полицейскими". Пока официальные результаты экспертиз еще не готовы.
"Пока я не могу подтвердить, что те результаты (экспертизы — Ред.), которые в Интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение о количестве алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов", — заявила она.
Удивляет, как дружно все осуждают сталинские "тройки" (которые, кстати, далеко не всех приговаривали к расстрелу) и тут же готовы дать право на убийство одному-двум полицейским. Есть у кого-то уверенность, что все полицейские у нас честные и благородные рыцари без страха и упрёка? При большом желании можно спровоцировать почти любого человека. Может, у полицейского какая-то обида на вас (к примеру, вы увели у него девушку или даже жену) и ему хочется отомстить. Поэтому и говорю - должны быть чёткие протоколы действий полиции в разных ситуациях. О каких-то, возможно, надо рассказать в СМИ, чтобы обычный человек знал, в каких случаях полиция может применить оружие. Я, например, не знаю, имеет ли право патрульная полиция силой вытаскивать человека из машины. Оправдывающее это - а вы знаете? Или из соображений "революционной необходимости"?
ЛАД написав:Удивляет, как дружно все осуждают сталинские "тройки" (которые, кстати, далеко не всех приговаривали к расстрелу) и тут же готовы дать право на убийство одному-двум полицейским.
сколько людей убили тройки и сколько украинские полицейские скажем за 30 лет?
ЛАД написав:Пострадавшие - нарушители, но не преступники.
то есть бить полицейского при исполнении не преступление?
Статья 348 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, а также члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка наказываются лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Статья 348 УК Украины с изменениями 2023 год (Уголовный кодекс Украины, УКУ) №2341-III от 05.04.2001, редакция от 05.01.2022
я надеюсь у вас есть ссылка на закон, по которому бить полицейских это админ.правонарушение.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 07:36, всього редагувалось 2 разів.
uaprofi написав:сидят на улице в темноте кучка дамочек на детской площадке, курят, кричат, песни Цоя слушают в комендантский час... короче возможно нарушают - всё на те же 340 грн. Приезжает экипаж полиции, а они в рассыпную. Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю? Ну а шо делать как устанавливать их личности?
нападение на полицейских в вашем кейсе есть или нет? если есть - да огонь на поражение. Если нет, это уже проблема полиции как их догнать, чтобы проверить документы и выписать штраф. Они за это деньги получают.
90% населения насмотрелись ФБ, инста, ютуба и не зная законов начинают при остановке полиции качать свои бестолковые права. Уверен даже здесь на форуме 80% не смогут самостоятельно подать иск в суд и не знают стоимости пошлин, как оплатить и т.д., зато умняка глупого при остановках на 100 пудов...))
Мой вам совет. Полиция - в отличие от США, Канады - необразованные таксисты в форме. Никогда ни о чём с ними не спорьте и не доказывайте. Пусть делают,что хотят. Молча заплатите дань. Относитесь к этому как к принудительному донату. Последние несколько месяцев, полицейские даже удивляются моей реакции: я всегда соглашаюсь. Даю документы и говорю: я готов платить, выпишите мне пожалуйста постановление по максимальной строгости