Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Нед 03 вер, 2023 03:24

Ukrainian написав: Для порівняння як працює Канадська поліція. Вождь чинив спротив арешту. І зацініть які здорові/амбали канадські копи.

...8bD-Oz9T_rU... Для порівняння як працює Канадська поліція. Вождь чинив спротив арешту. І зацініть які здорові/амбали канадські копи....8bD-Oz9T_rU...

В штатах вождя за таке взагалі б або шокером в лупили або пристрелили.

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Государственное бюро расследований не может подтвердить информацию об обнаружении алкоголя в крови мужчины, которого 29 августа в Днепре застрелил полицейский.



Об этом советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона.



По ее словам, ранее в бюро отмечали: "есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда произошел инцидент с полицейскими". Пока официальные результаты экспертиз еще не готовы.



"Пока я не могу подтвердить, что те результаты (экспертизы — Ред.), которые в Интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы . Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение о количестве алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов", — заявила она.

В Вашем видео абсолютно не видно никакого спротиву вождя. Он спокойно вышел из машины, по-видимому, по требованию полицейского, подошёл к нему абсолютно спокойно. А вот второй полицейский налетел как бешеный. Сопротивления нигде не видно. За что его скрутили не известно. А вот лицо у него хорошо разбито. И мы не знаем, чем это всё закончилось. Вполне возможно, наказанием полицейского.Два вопроса.1. За що "таке"?2. Так шокером или пристрелили? Это сильно разные вещи.О нашей ситуации в Днепре.Повторю ещё раз.Пострадавшие - нарушители, но не преступники. Вели себя неправильно. Но не совершили ничего, заслуживающего смерти.Пример.Вызов на дом - пьяный муж избивает жену (не знаю, как сейчас, но раньше милиция очень не любила такие вызовы, думаю, и сегодня тоже). Приезжает полиция. Мужик, разгоряченный водкой и дракой с женой, начинает/пытается драться с полицией. Его надо расстрелять? Чтобы не было вопросов, я этого мужика осуждаю, женщину бить нельзя, это не обсуждается.Не берусь судить ни Силогаву, ни патрульного. Надо внимательно рассматриватьвидеозаписи, а не кусочки.Меня, кстати, удивляет настолько оперативное появление этих кусочков в СМИ. Как-то... необычно и, насколько понимаю, не совсем законно.Да и остальное.... Это уже 31.08. А цифры о содержании алкоголя в крови публиковались значительно раньше.Удивляет, как дружно все осуждают сталинские "тройки" (которые, кстати, далеко не всех приговаривали к расстрелу) и тут же готовы дать право на убийство одному-двум полицейским. Есть у кого-то уверенность, что все полицейские у нас честные и благородные рыцари без страха и упрёка? При большом желании можно спровоцировать почти любого человека. Может, у полицейского какая-то обида на вас (к примеру, вы увели у него девушку или даже жену) и ему хочется отомстить.Поэтому и говорю - должны быть чёткие протоколы действий полиции в разных ситуациях. О каких-то, возможно, надо рассказать в СМИ, чтобы обычный человек знал, в каких случаях полиция может применить оружие.Я, например, не знаю, имеет ли право патрульная полиция силой вытаскивать человека из машины. Оправдывающее это - а вы знаете? Или из соображений "революционной необходимости"?