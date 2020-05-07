Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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Додано: Нед 03 вер, 2023 09:27
90% населения насмотрелись ФБ, инста, ютуба и не зная законов начинают при остановке полиции качать свои бестолковые права. Уверен даже здесь на форуме 80% не смогут самостоятельно подать иск в суд и не знают стоимости пошлин, как оплатить и т.д., зато умняка глупого при остановках на 100 пудов...))
Додано: Нед 03 вер, 2023 10:04
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Мой вам совет. Полиция - в отличие от США, Канады - необразованные таксисты в форме.
Никогда ни о чём с ними не спорьте и не доказывайте. Пусть делают,что хотят. Молча заплатите дань. Относитесь к этому как к принудительному донату.
Последние несколько месяцев, полицейские даже удивляются моей реакции: я всегда соглашаюсь. Даю документы и говорю: я готов платить, выпишите мне пожалуйста постановление по максимальной строгости
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:39
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:47
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:55
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Во первых - он злостный нарушитель. Во вторых - когда он начал избивать полицейских он стал преступником.
Ну а шокеров на вооружении полиции нет, чтобы гуманно приструнить.
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