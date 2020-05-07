Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 09:27
90% населения насмотрелись ФБ, инста, ютуба и не зная законов начинают при остановке полиции качать свои бестолковые права. Уверен даже здесь на форуме 80% не смогут самостоятельно подать иск в суд и не знают стоимости пошлин, как оплатить и т.д., зато умняка глупого при остановках на 100 пудов...))
Додано: Нед 03 вер, 2023 10:04
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Мой вам совет. Полиция - в отличие от США, Канады - необразованные таксисты в форме.
Никогда ни о чём с ними не спорьте и не доказывайте. Пусть делают,что хотят. Молча заплатите дань. Относитесь к этому как к принудительному донату.
Последние несколько месяцев, полицейские даже удивляются моей реакции: я всегда соглашаюсь. Даю документы и говорю: я готов платить, выпишите мне пожалуйста постановление по максимальной строгости
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:39
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:47
Додано: Нед 03 вер, 2023 12:55
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Во первых - он злостный нарушитель. Во вторых - когда он начал избивать полицейских он стал преступником.
Ну а шокеров на вооружении полиции нет, чтобы гуманно приструнить.
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:58
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Про дубинку говорить не приходится, потому что это уже на лошару похож. И так отпускают без штрафа. Человеком нужно быть. 80% патрульных - нормальные пацаны
Додано: Нед 03 вер, 2023 16:28
Абсолютно верно!
Вполне возможно, что стрелявший в Днепре тоже. Вот как раз для них (и "штатских") нужны точные и чёткие протоколы.
А вот знать размеры судебных пошлин и правила написания заявления в суд совсем необязательно. Миллионы людей живут всю жизнь, не имея дела с судом. Или сталкиваются с этими вопросами один-два раза в жизни. Понадобится узнают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 вер, 2023 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 вер, 2023 16:28
вот - вы уже на пути к пониманию - было ли нападение на полицейского когда люди хотели закрыть дверь и уехать?
у них не было и в мыслях нападать на полицию.
люди просто убегали - т.е. это было возможно не повиновение (но были ли требования полиции законными?)
возможно был опор при задержании (но опять же было ли задержание законным?)
а когда человек начал защищать свою семью его пристрелили.
На данный момент ситуацию вижу именно так - если бы было больше информации или какая либо дополнительная, возможно бы поменял своё мнение.
суд думаю во всём разберётся.
Додано: Нед 03 вер, 2023 16:36
и ещё - одна из задач полиции - предупреждать преступления.
в данном конкретном случае полиция могла бы "закрыть глаза" на мелкий административный проступок или просто сделать замечание нарушителям.
Причём зная что люди сейчас на нервах - даже отпустить людей когда они тупа закрывали двери.
Но они предпочли идти до конца - что собственно и привело к трагедии
Додано: Нед 03 вер, 2023 16:40
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