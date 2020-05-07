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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:27

90% населения насмотрелись ФБ, инста, ютуба и не зная законов начинают при остановке полиции качать свои бестолковые права. Уверен даже здесь на форуме 80% не смогут самостоятельно подать иск в суд и не знают стоимости пошлин, как оплатить и т.д., зато умняка глупого при остановках на 100 пудов...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:04

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

Мой вам совет. Полиция - в отличие от США, Канады - необразованные таксисты в форме.
Никогда ни о чём с ними не спорьте и не доказывайте. Пусть делают,что хотят. Молча заплатите дань. Относитесь к этому как к принудительному донату.
Последние несколько месяцев, полицейские даже удивляются моей реакции: я всегда соглашаюсь. Даю документы и говорю: я готов платить, выпишите мне пожалуйста постановление по максимальной строгости
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:39

  beee написав:Даю документы и говорю: я готов платить, выпишите мне пожалуйста постановление по максимальной строгости
если к этим прекрасным фразам добавить: "можете и дубинкой стукнуть, если хотите" вас тут же отпустят вообще без штрафов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:47

  Ukrainian написав:Для порівняння як працює Канадська поліція. Вождь чинив спротив арешту. І зацініть які здорові/амбали канадські копи.
Неизвестно кого они паковали, может это серийный убийца.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:55

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  ЛАД написав:О нашей ситуации в Днепре.
Повторю ещё раз.
Пострадавшие - нарушители, но не преступники. Вели себя неправильно. Но не совершили ничего, заслуживающего смерти.
Во первых - он злостный нарушитель. Во вторых - когда он начал избивать полицейских он стал преступником.
Ну а шокеров на вооружении полиции нет, чтобы гуманно приструнить.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:58

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

vitaliiangel написав:
  beee написав:Даю документы и говорю: я готов платить, выпишите мне пожалуйста постановление по максимальной строгости
если к этим прекрасным фразам добавить: "можете и дубинкой стукнуть, если хотите" вас тут же отпустят вообще без штрафов.
Про дубинку говорить не приходится, потому что это уже на лошару похож. И так отпускают без штрафа. Человеком нужно быть. 80% патрульных - нормальные пацаны
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:28

  beee написав:.......
Человеком нужно быть. 80% патрульных - нормальные пацаны

Абсолютно верно!
Вполне возможно, что стрелявший в Днепре тоже. Вот как раз для них (и "штатских") нужны точные и чёткие протоколы.
А вот знать размеры судебных пошлин и правила написания заявления в суд совсем необязательно. Миллионы людей живут всю жизнь, не имея дела с судом. Или сталкиваются с этими вопросами один-два раза в жизни. Понадобится узнают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 вер, 2023 16:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:28

  vitaliiangel написав:
  uaprofi написав:сидят на улице в темноте кучка дамочек на детской площадке, курят, кричат, песни Цоя слушают в комендантский час... короче возможно нарушают - всё на те же 340 грн.
Приезжает экипаж полиции, а они в рассыпную.
Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?
Ну а шо делать как устанавливать их личности?
нападение на полицейских в вашем кейсе есть или нет? если есть - да огонь на поражение. Если нет, это уже проблема полиции как их догнать, чтобы проверить документы и выписать штраф. Они за это деньги получают.


вот - вы уже на пути к пониманию - было ли нападение на полицейского когда люди хотели закрыть дверь и уехать?
у них не было и в мыслях нападать на полицию.

люди просто убегали - т.е. это было возможно не повиновение (но были ли требования полиции законными?)
возможно был опор при задержании (но опять же было ли задержание законным?)
а когда человек начал защищать свою семью его пристрелили.
На данный момент ситуацию вижу именно так - если бы было больше информации или какая либо дополнительная, возможно бы поменял своё мнение.
суд думаю во всём разберётся.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:36

и ещё - одна из задач полиции - предупреждать преступления.
в данном конкретном случае полиция могла бы "закрыть глаза" на мелкий административный проступок или просто сделать замечание нарушителям.
Причём зная что люди сейчас на нервах - даже отпустить людей когда они тупа закрывали двери.
Но они предпочли идти до конца - что собственно и привело к трагедии :-(
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:40

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:В Вашем видео абсолютно не видно никакого спротиву вождя.

Дивись повне відео там усе є
...xch5MEmqaT8...
До речі зверни увагу що коменти відключені щоб запобігти провокаціям, свобода слова вона така.

Ну и что нового можно увидеть на Вашем "полном" видео?
ЛАД
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