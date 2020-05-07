Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Нед 03 вер, 2023 16:28

vitaliiangel написав: uaprofi написав: сидят на улице в темноте кучка дамочек на детской площадке, курят, кричат, песни Цоя слушают в комендантский час... короче возможно нарушают - всё на те же 340 грн.

Приезжает экипаж полиции, а они в рассыпную.

Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?

Ну а шо делать как устанавливать их личности? сидят на улице в темноте кучка дамочек на детской площадке, курят, кричат, песни Цоя слушают в комендантский час... короче возможно нарушают - всё на те же 340 грн.Приезжает экипаж полиции, а они в рассыпную.Полиция открывает огонь на поражения, правильно Вас понимаю?Ну а шо делать как устанавливать их личности? нападение на полицейских в вашем кейсе есть или нет? если есть - да огонь на поражение. Если нет, это уже проблема полиции как их догнать, чтобы проверить документы и выписать штраф. Они за это деньги получают. нападение на полицейских в вашем кейсе есть или нет? если есть - да огонь на поражение.Они за это деньги получают.

вот - вы уже на пути к пониманию -у них не было и в мыслях нападать на полицию.люди просто убегали - т.е. это было возможно(но были ли требования полиции законными?)возможно был опор при задержании (но опять же было ли задержание законным?)а когда человек начал защищать свою семью его пристрелили.На данный момент ситуацию вижу именно так - если бы было больше информации или какая либо дополнительная, возможно бы поменял своё мнение.суд думаю во всём разберётся.