Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Hotab, Вы умный человек.
Но мне бы хотелось уточнить, что такое в Вашем понимании много или мало?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:41
Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен
Додано: Нед 03 вер, 2023 16:54
Всё начинается с мелочей.
"тройки" и "особое совещание" тоже не сразу появились.
то есть бить полицейского при исполнении не преступление? [/quote]
Не старайтесь выставить меня идиотом.
Уже отвечал Шаману - я с этим даже спорить не буду. Доказывается уже тем, что я ещё пытаюсь здесь писать. Порой уже жалко модераторов - замучились придумывать формулировки причин бана.
Пострадавшие были нарушителями ПДД (скорее, даже подозреваемыми) в начале инцидента и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
В этом задача полиции?
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:04
Перпутали.
Пересечение границы государства вооруженными (и даже невооружёнными) силами другого государства без соответствующего разрешения - уже преступление. Независимо от того, что они собирались делать.
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:07
Встретились как-то Винни-Пух и Пятачок. — Привет, Винни-Пух! — Привет, Пятачок! ... Так, слово за слово, грязная свинья получила по морде.
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:10
ну развёрнутый ответ потёрли.
отвечаю кратко - они напали
вы с эти спорить хотя бы не будете?
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:11
офигеть... с помощью полиции хач принял решение бить женщину полицейского. Надо было увидев что пассажир быкует сверх меры извиниться и отпустить, или что полицейские сделали не так? полиция приняла за них какие то решения или чем то спровоцировала?
полицейские ничего не требовали, кроме как выйти из машины и показать документы. За это точно нужно было ломать нос? может быть поведение хача неадекватно? он не знал что бить полицейских нельзя и что у них есть табельное оружие?
У меня устойчивое ощущение, что в тот момент у хача отключились способность к анализу, и появилась тяга к геройству. События развивались по принципу кто сильнее тот и прав. Хач чувствовал силу перед 21л Женей и его напарницей, поэтому быковал без тормозов. Вариантов что будут стрелять не рассматривал.
Под аппаратом Пэт КТ мы бы увидели как лобные отделы мозга перестали получать кислород (за анализ отвечают именно они). В народе говорят "переклинило".
Право сильного это базальтный (доисторический) уровень онтогенеза. К нему рано или поздно скатывается любой деградант, с нарушением нейронных связей теряется и осознание наличия в ситуации других весомых компонентов (в данном случае табельного оружия у полиции). Для меня ничего нового.
Я заканчиваю с вами обсуждение этой темы. Спасибо за ваше мнение.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 17:29, всього редагувалось 8 разів.
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:12
Може «прєступлєніє» (злочин) , а може і правопорушення…
адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204-1 КУпАП: незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. За вчинення цього адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт.
За алкоголь за кермом навіть більша відповідальність.
На який це підставах треба відпустити джедая?
Це згідно з якими інструкціями?
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:15
uaprofi ,
Якщо б Україна не опиралась, а дала спокійно проїхати до Києва, не було б нападу. І війни. Все так?
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:25
Порушник порушив ПДР, помінявся місцями з пасажиркою й почав розігрувати комедію ашотакоє. Можливо порушник був у стані алкогольного сп`яніння, а це вже стаття.
Усі подальші дії порушника ПДР та його пасажирки це вже кримінальний кодекс.
У кінці комедії драма- була загроза життю та здоров`ю поліціянтів, після чого й була використана табельна зброя. Все це зафіксоване на відео. Чи змонтоване це відео, чи ні- буде дивитись суд. У випадку героя- за що боровся, на то й напоровся. Загрозу своїм дітям він створив сам, порушивши ПДР. Далі папа давай, та пасажирка(на водійському місці) тримала співробітницю поліції, тобто напад на співробітника поліції. А це теж КК.
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:30
если человек идёт мирно по улице и вдруг кто-то его обзывает или кидает яйцом (т.е. последствий фактически никаких)
что делать?
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