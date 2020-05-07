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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 29303132>
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:41

Re: Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорен

  Hotab написав:так как явно слишком мало книг в жизни прочитал.

Hotab, Вы умный человек.
Но мне бы хотелось уточнить, что такое в Вашем понимании много или мало?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:54

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Удивляет, как дружно все осуждают сталинские "тройки" (которые, кстати, далеко не всех приговаривали к расстрелу) и тут же готовы дать право на убийство одному-двум полицейским.
сколько людей убили тройки и сколько украинские полицейские скажем за 30 лет?

Всё начинается с мелочей.
"тройки" и "особое совещание" тоже не сразу появились.

  ЛАД написав:Пострадавшие - нарушители, но не преступники.
то есть бить полицейского при исполнении не преступление? [/quote]
Не старайтесь выставить меня идиотом. :)
Уже отвечал Шаману - я с этим даже спорить не буду. Доказывается уже тем, что я ещё пытаюсь здесь писать. Порой уже жалко модераторов - замучились придумывать формулировки причин бана. :)
Пострадавшие были нарушителями ПДД (скорее, даже подозреваемыми) в начале инцидента и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
В этом задача полиции?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:04

  Hotab написав:uaprofi ,

было ли нападение на полицейского когда люди хотели закрыть дверь и уехать?
у них не было и в мыслях нападать на полицию.


Россия совсем не собиралась никого убивать в Украине. Они просто хотели спокойно приехать в Киев на тысяче танков и убедить Зеленского не дружить с НАТО. А украинцы вместо того, чтобы дать спокойно доехать до Киева, спровоцировали конфликт. Чем убили сотни тысяч российских солдат. Фошизды такие.
Ничего не перепутал?

Перпутали.
Пересечение границы государства вооруженными (и даже невооружёнными) силами другого государства без соответствующего разрешения - уже преступление. Независимо от того, что они собирались делать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:07

  ЛАД написав:Пострадавшие были нарушителями ПДД (скорее, даже подозреваемыми) в начале инцидента и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
В этом задача полиции?



Встретились как-то Винни-Пух и Пятачок. — Привет, Винни-Пух! — Привет, Пятачок! ... Так, слово за слово, грязная свинья получила по морде.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:10

  Hotab написав:uaprofi ,

было ли нападение на полицейского когда люди хотели закрыть дверь и уехать?
у них не было и в мыслях нападать на полицию.


Россия совсем не собиралась никого убивать в Украине. Они просто хотели спокойно приехать в Киев на тысяче танков и убедить Зеленского не дружить с НАТО. А украинцы вместо того, чтобы дать спокойно доехать до Киева, спровоцировали конфликт. Чем убили сотни тысяч российских солдат. Фошизды такие.
Ничего не перепутал?


ну развёрнутый ответ потёрли.

отвечаю кратко - они напали
вы с эти спорить хотя бы не будете?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:11

  ЛАД написав:и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
офигеть... с помощью полиции хач принял решение бить женщину полицейского. Надо было увидев что пассажир быкует сверх меры извиниться и отпустить, или что полицейские сделали не так? полиция приняла за них какие то решения или чем то спровоцировала?

полицейские ничего не требовали, кроме как выйти из машины и показать документы. За это точно нужно было ломать нос? может быть поведение хача неадекватно? он не знал что бить полицейских нельзя и что у них есть табельное оружие?

У меня устойчивое ощущение, что в тот момент у хача отключились способность к анализу, и появилась тяга к геройству. События развивались по принципу кто сильнее тот и прав. Хач чувствовал силу перед 21л Женей и его напарницей, поэтому быковал без тормозов. Вариантов что будут стрелять не рассматривал.

Под аппаратом Пэт КТ мы бы увидели как лобные отделы мозга перестали получать кислород (за анализ отвечают именно они). В народе говорят "переклинило".

Право сильного это базальтный (доисторический) уровень онтогенеза. К нему рано или поздно скатывается любой деградант, с нарушением нейронных связей теряется и осознание наличия в ситуации других весомых компонентов (в данном случае табельного оружия у полиции). Для меня ничего нового.

Я заканчиваю с вами обсуждение этой темы. Спасибо за ваше мнение.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 17:29, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:12

Може «прєступлєніє» (злочин) , а може і правопорушення…

  ЛАД написав:
  Hotab написав:uaprofi ,

было ли нападение на полицейского когда люди хотели закрыть дверь и уехать?
у них не было и в мыслях нападать на полицию.


Россия совсем не собиралась никого убивать в Украине. Они просто хотели спокойно приехать в Киев на тысяче танков и убедить Зеленского не дружить с НАТО. А украинцы вместо того, чтобы дать спокойно доехать до Киева, спровоцировали конфликт. Чем убили сотни тысяч российских солдат. Фошизды такие.
Ничего не перепутал?

Перпутали.
Пересечение границы государства вооруженными (и даже невооружёнными) силами другого государства без соответствующего разрешения - уже преступление. .



адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204-1 КУпАП: незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. За вчинення цього адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт.

За алкоголь за кермом навіть більша відповідальність.
На який це підставах треба відпустити джедая?
Це згідно з якими інструкціями?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:15

uaprofi ,

отвечаю кратко - они напали
вы с эти спорить хотя бы не будете?


Якщо б Україна не опиралась, а дала спокійно проїхати до Києва, не було б нападу. І війни. Все так?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:25

  ЛАД написав:Пострадавшие были нарушителями ПДД (скорее, даже подозреваемыми) в начале инцидента и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
В этом задача полиции?

Порушник порушив ПДР, помінявся місцями з пасажиркою й почав розігрувати комедію ашотакоє. Можливо порушник був у стані алкогольного сп`яніння, а це вже стаття.
Усі подальші дії порушника ПДР та його пасажирки це вже кримінальний кодекс.
У кінці комедії драма- була загроза життю та здоров`ю поліціянтів, після чого й була використана табельна зброя. Все це зафіксоване на відео. Чи змонтоване це відео, чи ні- буде дивитись суд. У випадку героя- за що боровся, на то й напоровся. Загрозу своїм дітям він створив сам, порушивши ПДР. Далі папа давай, та пасажирка(на водійському місці) тримала співробітницю поліції, тобто напад на співробітника поліції. А це теж КК.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:30

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
офигеть... с помощью полиции хач принял решение бить женщину полицейского. Надо было увидев что пассажир быкует сверх меры извиниться и отпустить, или что полицейские сделали не так? полиция приняла за них какие то решения или чем то спровоцировала?

полицейские ничего не требовали, кроме как выйти из машины и показать документы. За это точно нужно было ломать нос? может быть поведение хача неадекватно? он не знал что бить полицейских нельзя и что у них есть табельное оружие?

У меня устойчивое ощущение, что в тот момент у хача отключились способность к анализу, и появилась тяга к геройству. События развивались по принципу кто сильнее тот и прав. Хач чувствовал силу перед 21л Женей и его напарницей, поэтому быковал без тормозов.

Я заканчиваю с вами обсуждение этой темы. Спасибо за ваше мнение.


если человек идёт мирно по улице и вдруг кто-то его обзывает или кидает яйцом (т.е. последствий фактически никаких)
что делать?
uaprofi
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