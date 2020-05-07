Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Нед 03 вер, 2023 17:11

ЛАД написав: и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции. и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.

офигеть... с помощью полиции хач принял решение бить женщину полицейского. Надо было увидев что пассажир быкует сверх меры извиниться и отпустить, или что полицейские сделали не так? полиция приняла за них какие то решения или чем то спровоцировала?полицейские ничего не требовали, кроме как выйти из машины и показать документы. За это точно нужно было ломать нос? может быть поведение хача неадекватно? он не знал что бить полицейских нельзя и что у них есть табельное оружие?У меня устойчивое ощущение, что в тот момент у хача отключились способность к анализу, и появилась тяга к геройству. События развивались по принципу кто сильнее тот и прав. Хач чувствовал силу перед 21л Женей и его напарницей, поэтому быковал без тормозов. Вариантов что будут стрелять не рассматривал.Под аппаратом Пэт КТ мы бы увидели как лобные отделы мозга перестали получать кислород (за анализ отвечают именно они). В народе говорят "переклинило".Право сильного это базальтный (доисторический) уровень онтогенеза. К нему рано или поздно скатывается любой деградант, с нарушением нейронных связей теряется и осознание наличия в ситуации других весомых компонентов (в данном случае табельного оружия у полиции). Для меня ничего нового.Я заканчиваю с вами обсуждение этой темы. Спасибо за ваше мнение.