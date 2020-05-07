Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Завгар?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:32
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:35
приблизно як з 1:08
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:45
блин детский сад.
конечно это нападение. даже на 20 метров это нападение.
помните ещё при Кучме была провокация с косой Тузлой в Керченском проливе
это тоже было фактически нападение.
но тогда у власти были ещё профессионалы ...
и они понимали как можно разрулить провокации.
Так и в этом случае:
- провоцировали ли полицию?
- мой ответ: да.
Но полицейские сейчас даже не понимают как разруливать такие конфликты.
так как нет должного уровня профессиональной подготовки
Додано: Нед 03 вер, 2023 18:12
этому вас должны учить в школе или родители.
В моей молодости был популярен такой финт. к взрослому человеку подходит мальчик и навязчиво просит купить кирпич. Если взрослый подарит мальчику 5 копеек или просто проигнорирует/посмеётся он избежит больших неприятностей. Мальчик очень навязчивый, идет следом или даже забегает вперёд. На слова не реагирует. Давит на жалость. Но пока всё культурно.
90% людей считают, что в этой ситуации они сильнее и давай на мальчике самоутверждаться - угрожать, вырывать кирпич из рук, оскорблять, толкать.
Внезапно из-за кустов появляются его "защитники" и требуют в качестве извинений перед мальчиком крупную по тем временам сумму 50-100 советских рублей. Если "клиент" продолжает быковать и угрожать (он то думает что это какие-то случайные люди, типа щас я их пугну и они разбегутся) тогда его бьют толпой и отбирают всё, часы, украшения. Зимой могли пальто снять.
аналогий не провожу, проводите сами. в психологической плоскости ситуация абсолютно идентичная. Когда играете в шахматы, сколько ходов просчитываете? мальчик и хулиганы просчитали в сценарии 3 шага, если вы просчитаете 4 - вы выиграете.
|