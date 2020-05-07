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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:32

  uaprofi написав:если человек идёт мирно по улице и вдруг кто-то его обзывает или кидает яйцом (т.е. последствий фактически никаких)
что делать?

Завгар? :lol:
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:35

  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
офигеть... с помощью полиции хач принял решение бить женщину полицейского. Надо было увидев что пассажир быкует сверх меры извиниться и отпустить, или что полицейские сделали не так? полиция приняла за них какие то решения или чем то спровоцировала?

полицейские ничего не требовали, кроме как выйти из машины и показать документы. За это точно нужно было ломать нос? может быть поведение хача неадекватно? он не знал что бить полицейских нельзя и что у них есть табельное оружие?

У меня устойчивое ощущение, что в тот момент у хача отключились способность к анализу, и появилась тяга к геройству. События развивались по принципу кто сильнее тот и прав. Хач чувствовал силу перед 21л Женей и его напарницей, поэтому быковал без тормозов.

Я заканчиваю с вами обсуждение этой темы. Спасибо за ваше мнение.


если человек идёт мирно по улице и вдруг кто-то его обзывает или кидает яйцом (т.е. последствий фактически никаких)
что делать?

приблизно як з 1:08

https://youtu.be/0sFCLe5W4CM?t=70
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:45

  Hotab написав:uaprofi ,

отвечаю кратко - они напали
вы с эти спорить хотя бы не будете?


Якщо б Україна не опиралась, а дала спокійно проїхати до Києва, не було б нападу. І війни. Все так?


блин детский сад.
конечно это нападение. даже на 20 метров это нападение.

помните ещё при Кучме была провокация с косой Тузлой в Керченском проливе
это тоже было фактически нападение.
но тогда у власти были ещё профессионалы ...
и они понимали как можно разрулить провокации.

Так и в этом случае:
- провоцировали ли полицию?
- мой ответ: да.
Но полицейские сейчас даже не понимают как разруливать такие конфликты.
так как нет должного уровня профессиональной подготовки
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:12

  uaprofi написав:
если человек идёт мирно по улице и вдруг кто-то его обзывает или кидает яйцом (т.е. последствий фактически никаких)
что делать?

этому вас должны учить в школе или родители.

В моей молодости был популярен такой финт. к взрослому человеку подходит мальчик и навязчиво просит купить кирпич. Если взрослый подарит мальчику 5 копеек или просто проигнорирует/посмеётся он избежит больших неприятностей. Мальчик очень навязчивый, идет следом или даже забегает вперёд. На слова не реагирует. Давит на жалость. Но пока всё культурно.

90% людей считают, что в этой ситуации они сильнее и давай на мальчике самоутверждаться - угрожать, вырывать кирпич из рук, оскорблять, толкать.

Внезапно из-за кустов появляются его "защитники" морально давят и требуют в качестве извинений перед мальчиком крупную по тем временам сумму 50-100 советских рублей. Если "клиент" продолжает быковать и угрожать (он то думает что это какие-то случайные люди, типа щас я их пугну и они разбегутся) тогда его бьют толпой и отбирают всё, часы, украшения. Зимой могли пальто снять.

аналогий не провожу, проводите сами. в психологической плоскости ситуация абсолютно идентичная. Когда играете в шахматы, сколько ходов просчитываете? мальчик и хулиганы просчитали в сценарии 3 шага, если клиент просчитает 4 - он выиграет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:41

  vitaliiangel написав:........ Спасибо за ваше мнение.

Спасибо и за Ваше мнение.
Только не понятно, почему Вы никак не хотите увидеть, что у меня основное не виновность или невиновность участников, а требование чётких протоколов действий полиции, которые максимально предотвращали бы такие исходы.
Неужели не ясно? Я это повторил уж не знаю сколько раз.

А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:51

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:........ Спасибо за ваше мнение.

Спасибо и за Ваше мнение.
Только не понятно, почему Вы никак не хотите увидеть, что у меня основное не виновность или невиновность участников, а требование чётких протоколов действий полиции, которые максимально предотвращали бы такие исходы.
Неужели не ясно? Я это повторил уж не знаю сколько раз.

А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
я вам уже объяснил, что не может быть на каждую ситуацию протокола, иначе наступит "кризис порядка", хач будет избивать напарницу, а Женя искать в ноутбуке какой лучше применить протолок
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:........ Спасибо за ваше мнение.


А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
мы обсуждаем морально-этические аспекты, полиция существует за наши налоги и кому как не нам давать оценку? суд даст юридическую оценку, это другое. И не всегда они совпадают с моральными. С моральной точки зрения полицейский герой, не засцал прессинга от хача и последствий (разбирательства, суды). С юридической есть варианты от самообороны до непреднамеренного убийства . Судья может туда-сюда своё решение подвести.
vitaliiangel
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