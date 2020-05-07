Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Нед 03 вер, 2023 18:12

uaprofi написав:

если человек идёт мирно по улице и вдруг кто-то его обзывает или кидает яйцом (т.е. последствий фактически никаких)

что делать? если человек идёт мирно по улице и вдруг кто-то его обзывает или кидает яйцом (т.е. последствий фактически никаких)что делать?

этому вас должны учить в школе или родители.В моей молодости был популярен такой финт. к взрослому человеку подходит мальчик и навязчиво просит купить кирпич. Если взрослый подарит мальчику 5 копеек или просто проигнорирует/посмеётся он избежит больших неприятностей. Мальчик очень навязчивый, идет следом или даже забегает вперёд. На слова не реагирует. Давит на жалость. Но пока всё культурно.90% людей считают, что в этой ситуации они сильнее и давай на мальчике самоутверждаться - угрожать, вырывать кирпич из рук, оскорблять, толкать.Внезапно из-за кустов появляются его "защитники" морально давят и требуют в качестве извинений перед мальчиком крупную по тем временам сумму 50-100 советских рублей. Если "клиент" продолжает быковать и угрожать (он то думает что это какие-то случайные люди, типа щас я их пугну и они разбегутся) тогда его бьют толпой и отбирают всё, часы, украшения. Зимой могли пальто снять.аналогий не провожу, проводите сами. в психологической плоскости ситуация абсолютно идентичная. Когда играете в шахматы, сколько ходов просчитываете? мальчик и хулиганы просчитали в сценарии 3 шага, если клиент просчитает 4 - он выиграет.