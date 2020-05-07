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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 вер, 2023 17:45
Hotab написав:uaprofi
,
отвечаю кратко - они напали
вы с эти спорить хотя бы не будете?
Якщо б Україна не опиралась, а дала спокійно проїхати до Києва, не було б нападу. І війни. Все так?
блин детский сад.
конечно это нападение. даже на 20 метров это нападение.
помните ещё при Кучме была провокация с косой Тузлой в Керченском проливе
это тоже было фактически нападение.
но тогда у власти были ещё профессионалы ...
и они понимали как можно разрулить провокации.
Так и в этом случае:
- провоцировали ли полицию?
- мой ответ: да.
Но полицейские сейчас даже не понимают как разруливать такие конфликты.
так как нет должного уровня профессиональной подготовки
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uaprofi
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Додано: Нед 03 вер, 2023 18:12
uaprofi написав:
если человек идёт мирно по улице и вдруг кто-то его обзывает или кидает яйцом (т.е. последствий фактически никаких)
что делать?
этому вас должны учить в школе или родители.
В моей молодости был популярен такой финт. к взрослому человеку подходит мальчик и навязчиво просит купить кирпич. Если взрослый подарит мальчику 5 копеек или просто проигнорирует/посмеётся он избежит больших неприятностей. Мальчик очень навязчивый, идет следом или даже забегает вперёд. На слова не реагирует. Давит на жалость. Но пока всё культурно.
90% людей считают, что в этой ситуации они сильнее и давай на мальчике самоутверждаться - угрожать, вырывать кирпич из рук, оскорблять, толкать.
Внезапно из-за кустов появляются его "защитники" морально давят и требуют в качестве извинений перед мальчиком крупную по тем временам сумму 50-100 советских рублей. Если "клиент" продолжает быковать и угрожать (он то думает что это какие-то случайные люди, типа щас я их пугну и они разбегутся) тогда его бьют толпой и отбирают всё, часы, украшения. Зимой могли пальто снять.
аналогий не провожу, проводите сами. в психологической плоскости ситуация абсолютно идентичная. Когда играете в шахматы, сколько ходов просчитываете? мальчик и хулиганы просчитали в сценарии 3 шага, если клиент просчитает 4 - он выиграет.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 вер, 2023 18:41
vitaliiangel написав:
........ Спасибо за ваше мнение.
Спасибо и за Ваше мнение.
Только не понятно, почему Вы никак не хотите увидеть, что у меня основное не виновность или невиновность участников, а требование чётких протоколов действий полиции, которые максимально предотвращали бы такие исходы.
Неужели не ясно? Я это повторил уж не знаю сколько раз.
А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
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ЛАД
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Додано: Нед 03 вер, 2023 18:51
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
........ Спасибо за ваше мнение.
Спасибо и за Ваше мнение.
Только не понятно, почему Вы никак не хотите увидеть, что у меня основное не виновность или невиновность участников, а требование чётких протоколов действий полиции, которые максимально предотвращали бы такие исходы.
Неужели не ясно? Я это повторил уж не знаю сколько раз.
А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
я вам уже объяснил, что не может быть на каждую ситуацию протокола, иначе наступит "кризис порядка", хач будет избивать напарницу, а Женя искать в ноутбуке какой лучше применить протолок
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
........ Спасибо за ваше мнение.
А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
мы обсуждаем морально-этические аспекты, полиция существует за наши налоги и кому как не нам давать оценку? суд даст юридическую оценку, это другое. И не всегда они совпадают с моральными. С моральной точки зрения полицейский герой, не засцал прессинга от хача и последствий (разбирательства, суды). С юридической есть варианты от самообороны до непреднамеренного убийства . Судья может туда-сюда своё решение подвести.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:40
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
офигеть... с помощью полиции хач принял решение бить женщину полицейского. Надо было увидев что пассажир быкует сверх меры извиниться и отпустить, или что полицейские сделали не так? полиция приняла за них какие то решения или чем то спровоцировала?
полицейские ничего не требовали, кроме как выйти из машины и показать документы. За это точно нужно было ломать нос? может быть поведение хача неадекватно? он не знал что бить полицейских нельзя и что у них есть табельное оружие?
У меня устойчивое ощущение, что в тот момент у хача отключились способность к анализу, и появилась тяга к геройству. События развивались по принципу кто сильнее тот и прав. Хач чувствовал силу перед 21л Женей и его напарницей, поэтому быковал без тормозов. Вариантов что будут стрелять не рассматривал.
Под аппаратом Пэт КТ мы бы увидели как лобные отделы мозга перестали получать кислород (за анализ отвечают именно они). В народе говорят "переклинило".
Право сильного это базальтный (доисторический) уровень онтогенеза. К нему рано или поздно скатывается любой деградант, с нарушением нейронных связей теряется и осознание наличия в ситуации других весомых компонентов (в данном случае табельного оружия у полиции). Для меня ничего нового.
Я заканчиваю с вами обсуждение этой темы. Спасибо за ваше мнение.
Показал видео знакомым немцам
Те сначала долго не могли поверить, что кто-то вообще может вести так себя в отношении полицейских, думали шутка какая-то.
Когда я их убедил, что все это случилось на самом деле, что полицейского судят и ему угрожает тюрьма, они снова впали в ступор.
Сказали, что это вообще невозможно. Что у них в таком случае полиция однозначно открыла бы огонь и все об этом знают.
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antey1969
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:43
antey1969 написав:
Сказали, что это вообще невозможно. Что у них в таком случае полиция однозначно открыла бы огонь и все об этом знают.
у нас люди многое не понимают. 1е правило быковать не надо никогда. лучше 5 раз извиниться. пусть думают что слабак или засцал. Это лучше, чем лежать с пулей в голове.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:52
vitaliiangel написав: antey1969 написав:
Сказали, что это вообще невозможно. Что у них в таком случае полиция однозначно открыла бы огонь и все об этом знают.
у нас люди многое не понимают. 1е правило быковать не надо никогда. лучше 5 раз извиниться. пусть думают что слабак или засцал. Это лучше, чем лежать с пулей в голове.
Кстати, рядом сидела бразилианка. Она сразу же сказала, что у них в Бразилии такого бы не случилось. Говорит, что в связи с широко распространенным криминалитетом, полиция у них очень нервная и стреляет при малейшей угрозе, чтобы не убили их самих.
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antey1969
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:06
antey1969 написав:
Она сразу же сказала, что у них в Бразилии такого бы не случилось. Говорит, что в связи с широко распространенным криминалитетом, полиция у них очень нервная и стреляет при малейшей угрозе,
так наоборот бы случилось если стреляют чуть что. % быков везде +/- одинаковый
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:09
vitaliiangel написав:
я вам уже объяснил, что не может быть на каждую ситуацию протокола, иначе наступит "кризис порядка", хач будет избивать напарницу, а Женя искать в ноутбуке какой лучше применить протолок
Не надо на каждую ситуацию.
Хотя бы элементарные правила безопасности, которые наверняка прописаны, но не соблюдаются.
И среди этих правил должно быть первое: никаких силовых действий без серьезного численного превосходства. Никогда не лезть в конфликт до прибытия подкрепления,
vitaliiangel написав:
пусть думают что слабак или засцал
Только что выходил на балкон покурить и наблюдал ситуацию, которая прекрасно иллюстрирует всю глубину проблемы.
Останавливают копы машину. Уже при этом первая ошибка - сами они останавливаются не настолько левее, чтобы прикрыть свой подход к водительской двери остановленного. Уже темно, они в черном.
После остановки полицейские (мальчик и девочка) вдвоем!
идут к водительской двери. В машине оказывается не менее 3 человек.
Когда водитель выходит из машины к нему присоединяется один из пассажиров, и начинается общение 2 на 2. Теперь эту толпу возле левого борта машины полицейская машина совсем не прикрывает. Дистанции между полицейскими и гражданами нет никакой!
В какой-то момент пассажир начинает кому-то звонить, делает шаг в сторону и оказывается между полицейскими и их машиной
!
Хорошо, что все обошлось только дискуссией, и все мирно разъехались. Когда-нибудь этой парочке, если не изменит стиль работы, попадутся отморозки, а нам даже не придется заводить новую ветку.
И да, полицейский, которому пришлось применить оружие не виноват в том, что сложился такой стиль работы по всей стране.
ЗЫ Первые полгода после обучения американцами новая полиция работала очень красиво. Потом разгильдяйство победило.
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Сибарит
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:20
Сибарит написав:
И среди этих правил должно быть первое: никаких силовых действий без серьезного численного превосходства. Никогда не лезть в конфликт до прибытия подкрепления,
я на месте полицейски дал бы им тронуться, предупредил и выстрелил бы по передним колесам (над задними сидели дети, если промахнуться будет беда).
Это имело бы шумовой эффект и возможно приглушило бы гонор убитого. С другой стороны поведение неадекватов непредсказуемо и даже такую эскалацию на ровном месте никто не ожидал. Если у них был в машине ствол, можно было бы и ответку получить.
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vitaliiangel
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