Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

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ЛАД написав:Ваше "хач" совсем не в тему. Если бы был не Силогава, а Петренко, это ничего не меняет.
лад вы еще недавно писали такое
ЛАД написав:Пострадавшие - нарушители, но не преступники.
как будто вы не знаете что степень вины определяет суд,
ЛАД написав:А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
та ладно вы ж уже определили степень виновности.
Как мне удобно так и пишу. Пусть обижается если хочет. Вы тоже можете обидеться за компанию.
в 2007 году Силогава получил судимость по ст. 286 Уголовного кодекса "Нанесение тяжких или средних телесных повреждений", но впоследствии судимость была погашена. Детали неизвестны, однако силовики говорят, что он был настоящим домашним тираном, избивал своих бывших жен. Однако и эти уголовные производства закрыты.
Известно, что его последняя жена Наталья, на которую зарегистрирован остановленный патрульным автомобиль Jaguar, возле которого он погиб, жаловалась в полицию, что он открывал огонь из автомата по стеклу ее автомобиля. По этому поводу в полиции решение по делу не было принято. После чего в июле супруга подала в суд на развод, который ей дали 27 декабря прошлого года.
Погибший имел официально зарегистрированный карабин МКМ-072 (переделанный автомат Калашникова калибра 7,62 мм). В мае 2022-го в пгт Близнецы Харьковской области у него изъяли два АК-74 калибра 5,45 мм с номерами 7919 и 7061, которыми владел нелегально. По этому факту правоохранители открыли уголовное производство № 12022221110000224, однако уже в ноябре его по неизвестным причинам закрыли.
зачем ему АК-74 вы не знаете? может он харьковских пенсионеров собирался ими отстреливать. Вы добрый не там где надо. Меня беспокоит судьба полицейского, чтобы ему не влепили реальный срок. А вас беспокоит кого я называю хачом. Логику как всегда не ищу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 23:42, всього редагувалось 5 разів.
А вот вероятность, что кто-то захочет идти на пистолет при дистанции хотя бы 2 метра, значительно уменьшается. И сокращение дистанции в этом случае - законный повод стрелять. Давно наработаны элементарные меры безопасности, смысл которых в подстраховке напарника с дистанции.
А вот вероятность, что кто-то захочет идти на пистолет при дистанции хотя бы 2 метра, значительно уменьшается. И сокращение дистанции в этом случае - законный повод стрелять. Давно наработаны элементарные меры безопасности, смысл которых в подстраховке напарника с дистанции.
Спасибо. Интересное интервью. Но с дистанции метра 4 по ногам вполне можно попасть. Понятно, что в случае перестрелки стреляют уже куда попадёшь, как он говорит: "Жмут на гашетку". Но главное, действительно, то, что Вы написали о вероятности и законном поводе.
Proofy написав:Полиция пошла в конфликт, вытаскивая водителя, это неправильно?
по-хорошему надо было стрелять по колесам, при попытке уехать, но разъяренный хач всё равно бы напал и закончилось бы ровно тем же.
Сибарит написав:А вот вероятность, что кто-то захочет идти на пистолет при дистанции хотя бы 2 метра, значительно уменьшается.
то есть убитый не знал, что у полиции есть табельное оружие? а если бы узнал отказался нападать напарницу.
здесь другой случай, у Силогавы отказал мозг и инстинкт самосохранения. Какие бы не предприняли действия полицейские, получили бы ту же самую агрессию. В лучшем случае толпой его удалось бы скрутить. Что в этот момент понимал хач и какая была логика его действий не узнает уже никто.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 23:59, всього редагувалось 1 раз.
Proofy написав:Хорошо, как мы видим подкрепления нет, Силогава садится в машину и они хотят ехать. Полиция пошла в конфликт, вытаскивая водителя, это неправильно?
Неправильно. Надо было ехать за ними, пока не подтянется еще парочка экипажей. В крайнем случае, если преследование слишком опасно, можно отпустить. Номер машины известен, морды на видео с камер есть. Главная задача полиции - безопасность, в т.ч. и собственная, карательные функции второстепенны.
И еще очень важна своевременность вызова подкрепления.
Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 03 вер, 2023 23:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ваше "хач" совсем не в тему. Если бы был не Силогава, а Петренко, это ничего не меняет.
лад вы еще недавно писали такое
ЛАД написав:Пострадавшие - нарушители, но не преступники.
как будто вы не знаете что степень вины определяет суд,
ЛАД написав:А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
та ладно вы ж уже определили степень виновности.
На момент начала инцидента они нарушители. Полиция остановила их именно в таком качестве, а не в качестве преступников.
Как мне удобно так и пишу. Пусть обижается если хочет. Вы тоже можете обидеться за компанию.
Вопрос не в обидах. Это пропаганда нац. розни. Если Вы не понимаете, это Ваши проблемы.
в 2007 году Силогава получил судимость по ст. 286 Уголовного кодекса "Нанесение тяжких или средних телесных повреждений"........
зачем ему АК-74 вы не знаете? может он харьковских пенсионеров собирался ими отстреливать. Вы добрый не там где надо. Меня беспокоит судьба полицейского, чтобы ему не влепили реальный срок. А вас беспокоит кого я называю хачом. Логику как всегда не ищу.
Всё это было известно в момент убийства? Или Вы узнали об этом через несколько дней? Если он такой преступник, почему не посадили раньше? С логикой у Вас бывают проблемы. И с нервами тоже.
ЛАД написав:Пострадавшие - нарушители, но не преступники.
ЛАД написав:А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.
ЛАД написав:С логикой у Вас бывают проблемы.
знаете за что вас полфорума ненавидит? за ваше двуличие. Хачом я назвал конкретно одного человека а не всех представителей народов Кавказа. Уточняйте, если сомневаетесь. Чтобы потом не выяснять у кого с логикой проблемы.
ЛАД написав:Если он такой преступник, почему не посадили раньше?
вопрос по адресу? точно я решаю кого сажать? пишите письма профильному министру и требуйте разъяснений.
ЛАД написав:Всё это было известно в момент убийства?
это был аргумент не для полиции, а для вас. Если бы он не переехал в детстве в Украину, одним преступником было бы меньше. К порядочным представителям народов Кавказа у меня претензий нет. Вы почему то решили что есть и захотели меня повоспитывать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 вер, 2023 00:11, всього редагувалось 5 разів.
Сибарит написав:Неправильно. Надо было ехать за ними, пока не подтянется еще парочка экипажей. В крайнем случае, если преследование слишком опасно, можно отпустить. Номер машины известен, морды на видео с камер есть. Главная задача полиции - безопасность, в т.ч. и собственная, карательные функции второстепенны.
Відпустить з Богом? Не піймали, зато зігрілись? А якщо парочка екіпажів вирішить зупинять, на швидкості прострілять колеса, чи бортонуть, машина в кювет, скільки трупів було б? А якщо по дорозі когось випадково ще прихватять?