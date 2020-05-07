Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

Додано: Нед 03 вер, 2023 23:22

ЛАД написав: Ваше "хач" совсем не в тему. Если бы был не Силогава, а Петренко, это ничего не меняет. Ваше "хач" совсем не в тему. Если бы был не Силогава, а Петренко, это ничего не меняет.

ЛАД написав: Пострадавшие - нарушители, но не преступники.

ЛАД написав: А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум. А вопросы виновности должен решать суд, а не улица или форум.

в 2007 году Силогава получил судимость по ст. 286 Уголовного кодекса "Нанесение тяжких или средних телесных повреждений", но впоследствии судимость была погашена. Детали неизвестны, однако силовики говорят, что он был настоящим домашним тираном, избивал своих бывших жен. Однако и эти уголовные производства закрыты.



Известно, что его последняя жена Наталья, на которую зарегистрирован остановленный патрульным автомобиль Jaguar, возле которого он погиб, жаловалась в полицию, что он открывал огонь из автомата по стеклу ее автомобиля. По этому поводу в полиции решение по делу не было принято. После чего в июле супруга подала в суд на развод, который ей дали 27 декабря прошлого года.



Погибший имел официально зарегистрированный карабин МКМ-072 (переделанный автомат Калашникова калибра 7,62 мм). В мае 2022-го в пгт Близнецы Харьковской области у него изъяли два АК-74 калибра 5,45 мм с номерами 7919 и 7061, которыми владел нелегально. По этому факту правоохранители открыли уголовное производство № 12022221110000224, однако уже в ноябре его по неизвестным причинам закрыли.

лад вы еще недавно писали такоекак будто вы не знаете что степень вины определяет суд,та ладно вы ж уже определили степень виновности.Как мне удобно так и пишу. Пусть обижается если хочет. Вы тоже можете обидеться за компанию.зачем ему АК-74 вы не знаете? может он харьковских пенсионеров собирался ими отстреливать. Вы добрый не там где надо. Меня беспокоит судьба полицейского, чтобы ему не влепили реальный срок. А вас беспокоит кого я называю хачом. Логику как всегда не ищу.