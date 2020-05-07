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Патрульний поліціейський
застрелив порушника - обговорення

Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 00:21

Water просто тікаючи від погоні звалять ще кілька машин. Чи пішоходів.
Але найголовніше!
Вашу ж мать, (це вже не тобі, Вотер) ви все життя пропрацювали в банках , чи де там? Ви дійсно так легко відходите від процедур, які вам прописані?? І якщо в результаті такого відходу нанесено збитки, вас не навчили відповідати??
Що це за вольноє трактованіє інструкцій і наказів поліції??
У нього нема жодної підстави відпустити!!
Навіть відпускаючи згідно з КУпАП з оголошенням «попередження» він все одно має перевірити документи!! Що це хрінь собача, щоб у військовий час каже копу «ПНХ», а він такий «нє, ну ладно, що і спитати не можна? Їдьте?»
Ви там кукухой поїхали?
Та потім будь що трапиться при переслідуванні, його першого спитають, ти що , баран, не знаєш порядку оформлення порушень?? Яке ще «відпустив і почав переслідування» ??
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 00:28

  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Она сразу же сказала, что у них в Бразилии такого бы не случилось. Говорит, что в связи с широко распространенным криминалитетом, полиция у них очень нервная и стреляет при малейшей угрозе,
так наоборот бы случилось если стреляют чуть что. % быков везде +/- одинаковый

Быки знают и боятся лишнее движение сделать, дабы не спровоцировать
antey1969
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