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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 вер, 2023 00:21
Water просто тікаючи від погоні звалять ще кілька машин. Чи пішоходів.
Але найголовніше!
Вашу ж мать, (це вже не тобі, Вотер) ви все життя пропрацювали в банках , чи де там? Ви дійсно так легко відходите від процедур, які вам прописані?? І якщо в результаті такого відходу нанесено збитки, вас не навчили відповідати??
Що це за вольноє трактованіє інструкцій і наказів поліції??
У нього нема жодної підстави відпустити!!
Навіть відпускаючи згідно з КУпАП з оголошенням «попередження» він все одно має перевірити документи!! Що це хрінь собача, щоб у військовий час каже копу «ПНХ», а він такий «нє, ну ладно, що і спитати не можна? Їдьте?»
Ви там кукухой поїхали?
Та потім будь що трапиться при переслідуванні, його першого спитають, ти що , баран, не знаєш порядку оформлення порушень?? Яке ще «відпустив і почав переслідування» ??
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Додано: Пон 04 вер, 2023 00:28
vitaliiangel написав: antey1969 написав:
Она сразу же сказала, что у них в Бразилии такого бы не случилось. Говорит, что в связи с широко распространенным криминалитетом, полиция у них очень нервная и стреляет при малейшей угрозе,
так наоборот бы случилось если стреляют чуть что. % быков везде +/- одинаковый
Быки знают и боятся лишнее движение сделать, дабы не спровоцировать
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Додано: Пон 04 вер, 2023 01:05
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
и стали преступниками, а один даже трупом в конце. С помощью полиции.
офигеть... с помощью полиции хач принял решение бить женщину полицейского. Надо было увидев что пассажир быкует сверх меры извиниться и отпустить, или что полицейские сделали не так? полиция приняла за них какие то решения или чем то спровоцировала?
полицейские ничего не требовали, кроме как выйти из машины и показать документы. За это точно нужно было ломать нос? может быть поведение хача неадекватно? он не знал что бить полицейских нельзя и что у них есть табельное оружие?
У меня устойчивое ощущение, что в тот момент у хача отключились способность к анализу, и появилась тяга к геройству. События развивались по принципу кто сильнее тот и прав. Хач чувствовал силу перед 21л Женей и его напарницей, поэтому быковал без тормозов. Вариантов что будут стрелять не рассматривал.
Под аппаратом Пэт КТ мы бы увидели как лобные отделы мозга перестали получать кислород (за анализ отвечают именно они). В народе говорят "переклинило".
Право сильного это базальтный (доисторический) уровень онтогенеза. К нему рано или поздно скатывается любой деградант, с нарушением нейронных связей теряется и осознание наличия в ситуации других весомых компонентов (в данном случае табельного оружия у полиции). Для меня ничего нового.
Я заканчиваю с вами обсуждение этой темы. Спасибо за ваше мнение.
ЛАДа надо просто привезти на это место и устроить ему экскурсию по этому прекрасному району новостроев полных преуспевающих людей, чтоб ему после олдовой пивной на углу Волжской и Каменской наконец то стало понятно, что остальным трём в машине ещё очень повезло, шо их обгорелый Ягуар не нашли через неделю в парке при ДК Калинина(не путать с парком Калинина, там просто кладбише) по громкому лаю завтракающих стай одичалых собак
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Додано: Пон 04 вер, 2023 07:49
Proofy написав:
Хорошо, как мы видим подкрепления нет, Силогава садится в машину и они хотят ехать. Полиция пошла в конфликт, вытаскивая водителя, это неправильно?
как по мне , водитель спросил - Причина остановки?
потом есть ли у Вас доказательства?
на что полицейский тупо твердил за документи.
что мешало пробить по базе что за машина и кто владелец. потянуть время и остудить пар. Или у полицая соцсоревнование - кто бистрее напишет постанову?
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как по мне, что полицаи сразу лепят постанови уже сиграло злую шутку.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 07:54
Goodman , владелец - бывшая жена, которой даже в машине не было. Что даст эта информация?
В Украине может каждый ездить на чужих авто. Потому личность водителя определять надо всегда.
А может джавдет потому и ведет себя на дороге, что вся фотофиксация приходит на уже бывшую жену?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 07:59
Hotabдавайте вернемся к первоистокам, какие доказательства у копа, кроме того, что я вот видел , через 2,,,3 машини как ви , уважаемий водитель крутонули руля и резко изменили траекторию движения авто, у вас все в порядке?
Конкретно спросили - ваши доказательства? А копу давай документи будем писать.
А нахрена у копа планшет, интернет , и гном сидящий на базе в отделении полиции?
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