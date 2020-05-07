Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення

ясно, в кожні непевній ситуації проблему вирішує надійний кольт
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:49
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:52
відео було із "неправильним поворотом зі створенням аварійної ситуації";
через недосконалість законодавства проводити відстріл порушників - це перемога!
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:59
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:06
flyman ,
Законодавство таке, яке воно є. І дотримуватись треба такого.
Якщо тобі недоколиханому не дійшло, що відстрілюють не за порушення ПДР, а за напад, то вже не дійде. Але цих симптомів недостатньо, щоб довести воєнкому свою неспроможність.
Доречі навіть ті 2 порушення , за які можна карати листом щастя, були продавлені дуже нелегко. Такі самі флумани верещали, що це беззаконня, бо вести машину може будь хто. Чому власник має сплачувати штраф. Невідомо ще, в якому випадку законодавство більш досконале, де можна карати власника, чи де треба доводити вину саме водія.
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:15
Якої аварійної ситуації?
Порушник порушив ПДР, без аварійної ситуації. Далі він помінявся місцем з пасажиркою і почалось...
Тобто сама причина зупинки авта та наслідки різні причини. У випадку порушення ПДР це був би протокол, якщо у стані сп`яніння, або водійка без права керування авто трішечки інші кошти. Те що отримав двохсотий, це не за порушення ПДР його пристрелили, а за напад на поліцейського, а це вже загроза здоров`ю та життю співробітнику поліції. Двохсотий мабуть не знав, шо перехожий Вася та співробітник поліції юридично це різні люди.
Зараз переглядають цей форум: Water, wild.tomcat і 33 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|